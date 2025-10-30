30 de octubre de 2025
Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 ¿Qué le faltó a la Academia para llegar a la final?

Racing Club chocó contra el Flamengo y se quedó en la semi de la Copa Libertadores de América. Repasá lo sucedido.

Racing Club igualó sin goles ante Flamengo y cerró una histórica campaña en la Copa Libertadores 2025.

Racing Club igualó sin goles ante Flamengo y cerró una histórica campaña en la Copa Libertadores 2025.

Racing Club empató 0-0 con Flamengo en el estadio Cilindro de Avellaneda y quedó eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de perder 1-0 en el partido de ida. A pesar del resultado, el equipo argentino cerró una campaña histórica, regresando a una instancia que no alcanzaba desde 1997.

Cómo estuvo la mano para Racing Club

El encuentro se jugó con un marco impresionante en Avellaneda, donde más de 45 mil hinchas de la Academia soñaban con una remontada. Sin embargo, el conjunto de Gustavo Costas no logró quebrar el orden defensivo del Mengao, que resistió con solidez y selló su clasificación a la gran final del torneo continental.

Agustín Rossi fue imbatible en Avellaneda y sostuvo a Flamengo con atajadas decisivas ante Racing.
Agustín Rossi, el héroe de Flamengo que se postula para la selección argentina tras otra jornada consagratoria
Racing Club sueña con una noche épica en el Cilindro para volver a una final de Libertadores después de casi seis décadas.
Racing busca dar vuelta la serie de la Libertadores ante Flamengo: hora y dónde verlo

A los 11 minutos del primer tiempo, Tomás Conechny tuvo la más clara para Racing: un cabezazo potente tras un centro de Facundo Mura que exigió una gran atajada del arquero Agustín Rossi, figura del conjunto brasileño. Fue el primer aviso de un equipo que salió decidido a buscar el gol que igualara la serie.

Pocos minutos después, Guillermo Varela respondió para Flamengo con un remate cruzado que tapó Facundo Cambeses, quien volvió a mostrar seguridad bajo los tres palos. El duelo se hizo intenso, con situaciones de peligro en ambas áreas y una tensión creciente a medida que pasaban los minutos.

A los 32, Santiago Solari estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo alto tras una asistencia del propio Cambeses, pero la pelota se fue por arriba del travesaño. Un minuto más tarde, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta probó desde la izquierda, aunque el arquero académico volvió a responder con firmeza.

El Flamengo aguantó y Racing no encontró el camino al gol

En el segundo tiempo, el partido cambió cuando Gonzalo Plata fue expulsado a los 10 minutos por una agresión sin pelota sobre Marcos Rojo. Con un jugador más, Racing se adelantó y buscó con insistencia, pero careció de precisión en los metros finales.

Agustín Almendra probó desde afuera a los 22 minutos, pero su remate fue contenido por Rossi. Luego, Adrián “Maravilla” Martínez tuvo su oportunidad de cabeza, aunque el arquero brasileño volvió a responder de forma impecable. Racing lo intentó hasta el final, con centros y remates que no encontraron destino de red.

A los 89 minutos, Adrián Balboa conectó un cabezazo que pasó apenas desviado, y en el primer minuto de descuento Luciano Vietto tuvo el empate en sus pies: su volea en el área chica fue desviada milagrosamente por Rossi, quien se erigió en héroe de la noche.

La síntesis de Racing Club

Una campaña que ilusionó y dejó la puerta abierta al futuro

Más allá de la eliminación, la Academia completó una actuación destacada en la Copa Libertadores 2025, llegando a semifinales después de casi tres décadas. El equipo mostró carácter, crecimiento futbolístico y una identidad que le permitió pelear de igual a igual con los grandes del continente.

