Racing bancó lo que pudo en Brasil, pero se le escapó sobre el final

Racing Club no pudo aguantar el resultado y se llevó una derrota por 1 a 0 en su visita al Maracaná de Río de Janeiro , ante el local Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores . Con la figura descollante del arquero de la Selección Argentina Facundo Cambeses , la Academia tiene un marcador abierto de cara al partido de vuelta en Avellaneda, la semana próxima.

El único gol de la noche llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, con un tanto en contra del defensor Marcos Rojo .

Con la derrota por la mínima, Racing mantie ne la ilusión de poder remontar como local y meterse en la final de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia.

¡GOL DE FLAMENGO! Carrascal agarró el rebote y con mala fortuna para Rojo y mucho suspenso, se abre el marcador en el Maracaná

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 29 de octubre, a las 21.30 , en el estadio Presidente Perón, el “Cilindro” de Avellaneda.

Remate a quemarropa de Samuel Lino



76' | FLAMENGO 0 - 0 RACING



October 23, 2025

La primera ocasión clara fue para el local, a los 15 minutos, cuando Jorge Carrascal probó con un disparo bajo y potente al primer palo, bien contenido por Facundo Cambeses, que no dio rebote.

Cinco minutos más tarde, Flamengo volvió a avisar: un centro desde la izquierda fue bajado por Guillermo Varela para Giorgian De Arrascaeta, quien definió de primera, pero su remate dio en el poste izquierdo del arquero académico.

Racing tuvo su única llegada de peligro en la etapa inicial a los 33 minutos, con un córner ejecutado por Agustín Almendra que Santiago Solari conectó de primera. El tiro fue alto y Agustín Rossi alcanzó a desviarlo, de muy buena forma.

El equipo de Costas tuvo una clarísima para abrir el marcador.



El equipo de Costas tuvo una clarísima para abrir el marcador.



October 23, 2025

Diez minutos después, Varela volvió a proyectarse por derecha y sacó un remate cruzado a media altura, que se fue apenas desviado.

En el primer minuto de descuento, tras una serie de rebotes en el área, Pedro improvisó una pirueta dentro del área chica, pero Cambeses respondió otra vez con seguridad.

El complemento comenzó con Racing más activo: a los 11 minutos, un cabezazo de Santiago Sosa tras un tiro de esquina dio en el travesaño, aunque la acción fue anulada por una infracción previa.

La Academia volvió a acercarse a los 19 minutos, cuando un centro de Solari encontró a Tomás Conechny, que remató de primera desde adentro del área, aunque su disparo salió ancho.

A los 32 minutos, Cambeses volvió a lucirse ante un remate de media distancia de Samuel Lino, desviando la pelota con un vuelo espectacular hacia su poste derecho. antes había tenido otra gran atajada, quien fue la figura del encuentro.

El arquero visitante saca una pelota del ángulo



59' | FLAMENGO 0 - 0 RACING



October 23, 2025

Ya sobre el cierre, a los 43 minutos, el arquero académico volvió a intervenir en un mano a mano sobre el sector izquierdo, pero el rebote le quedó a Carrascal, cuyo disparo desde el borde del área se desvió en Marcos Rojo y terminó ingresando al arco.

El resumen de Flamengo 1 - Racing 0