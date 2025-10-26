Gol y emoción: Paulo Dybala le dio el triunfo a Roma y celebró con un gesto por su futura paternidad

La Joya Paulo Dybala volvió al gol y festejó con un mensaje tierno para Oriana Sabatini y su futuro hijo.

El argentino Paulo Dybala sigue reencontrándose con su mejor versión en Italia. Este domingo, marcó el gol del triunfo de Roma sobre Sassuolo por 1-0 , como visitante, en la fecha 8 de la Serie A . Fue su segundo tanto consecutivo y llegó con una dedicatoria muy especial para su pareja, Oriana Sabatini , con quien espera su primer hijo.

Tras recuperarse de una lesión muscular que lo había dejado fuera del inicio de la temporada, La Joya volvió a ser decisivo. A los 16 minutos del primer tiempo, aprovechó un rebote en el área y definió de derecha —su pierna menos hábil— para sellar el resultado final y darle tres puntos clave al equipo dirigido por Gian Piero Gasperini .

El tanto de Dybala no solo significó la victoria de Roma, sino también un momento cargado de emoción personal. Tal como lo había hecho días atrás en la Europa League , el cordobés dedicó el gol a su pareja Oriana Sabatini , simulando con sus manos el gesto de una panza de embarazo.

El GOL de PAULO DYBALA en ROMA ante Sassuolo y con dedicatoria especial a su futuro hijo. pic.twitter.com/ZYV1HLFi9P

La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y fue compartida por la cuenta oficial del club, con el mensaje: “Gol, amor y familia. Dybala no para de sonreír”.

La noticia de su futura paternidad coincide con su recuperación futbolística. Luego de perderse cuatro partidos por una nueva lesión muscular, Dybala regresó con fuerza: dos goles en los últimos cuatro encuentros y una actuación cada vez más sólida, tanto en la liga como en el ámbito internacional.

“Estoy feliz por volver a sentirme bien, por ayudar al equipo y por este momento tan lindo en mi vida”, declaró Dybala tras el encuentro, con una sonrisa que reflejaba algo más que la alegría del gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eurofootcom/status/1982452125964623991&partner=&hide_thread=false Paulo Dybala (31) is back scoring for Roma! 2 goals in 2 matches for him. pic.twitter.com/6ndpbENpk8 — EuroFoot (@eurofootcom) October 26, 2025

Roma pelea arriba y Paulo Dybala sueña con el Mundial 2026

Con esta victoria, Roma se mantiene en lo más alto de la Serie A, con 18 puntos, los mismos que Napoli, que el sábado venció a Inter en un duelo caliente con Lautaro Martínez como protagonista. El conjunto romano muestra regularidad y se consolida como candidato al título.

Dybala fue reemplazado a los 66 minutos por Matías Soulé, otro argentino que gana minutos en el fútbol italiano. Su salida fue ovacionada por los hinchas visitantes, que reconocen el esfuerzo del campeón del mundo por volver a su mejor nivel tras varias lesiones que complicaron su continuidad.

El delantero, que fue parte del plantel campeón en Qatar 2022, mantiene intacta su ilusión de llegar al Mundial 2026. “Todavía tengo hambre de jugar con la Selección. Quiero estar bien físicamente y demostrar que puedo aportar”, había dicho semanas atrás.

Su buen presente en Roma, junto con su influencia en los últimos partidos, lo mantienen dentro del radar de Lionel Scaloni, que sigue de cerca su evolución física y futbolística.