9 de noviembre de 2025
{}
Cáncer de próstata: el 50% de los casos se da en hombres mayores de 60 años

Joaquín Silva, director de Uroclínica, alertó sobre la prevención del cáncer de próstata, a pesar de registrarse una leve tendencia a la baja en mortalidad.

Cáncer de próstata: instan a los hombres a romper el miedo y realizarse los controles.

 Por Natalia Mantineo

El cáncer de próstata continúa siendo un desafío de salud pública que requiere una acción decisiva en materia de prevención y diagnóstico precoz. Joaquín Silva (MP6760), director médico de Uroclínica, brindó datos contundentes: "el 50% de los casos se da en hombres mayores de 60 años".

Asimismo, el médico lanzó una advertencia clara sobre la urgencia de que los varones superen las barreras culturales y asistan a controles urológicos a tiempo.

Un control anual puede cambiar tu vida

prostate-cancer_181677458.jpg
Cáncer de próstata: entre las principales causas de mortalidad masculina.

Cáncer de próstata: tendencia a la baja, pero alta mortalidad

Según los últimos datos de 2022 en Argentina, se registran 9.6 defunciones cada 100 mil hombres a causa del cáncer de próstata. Si bien la tendencia de las últimas décadas es a la disminución, las cifras globales subrayan la gravedad.

"A nivel mundial, mueren aproximadamente mil hombres por día por esta enfermedad, y el 50% de esos casos se da en hombres mayores de 60 años", señaló Silva.

El especialista, además, enfatizó que el riesgo aumenta dramáticamente con la edad: "Uno de cada ocho hombres va a tener cáncer de próstata después de los 50 años". Esta tasa de incidencia se triplica después de los 70 años.

joaquin silva uroclinica
Joaquín Silva, director médico de Uroclínica.

La edad y el estilo de vida: factores críticos

El director de Uroclínica identificó la edad avanzada como el factor de riesgo más importante, seguido de cerca por hábitos modificables que son característicos de la vida moderna:

  • Sedentarismo.

  • Obesidad.

  • Trastornos metabólicos (de hidratos de carbono y grasas).

cáncer de próstata adultos
La edad avanzada es uno de los mayores riesgos en el cáncer de próstata.

El eje central de la campaña de concientización impulsada por Uroclínica es la detección precoz. Silva lamentó que "la tasa de varones que llegan tarde a la consulta es alta" y atribuyó este retraso a la falta de controles en la edad pertinente.

El protocolo de control sugerido es el siguiente: "Los hombres que tengan antecedentes familiares deben realizarse los controles a los 40 años, en tanto, aquellos que no los tengan, desde los 50 años están obligados a realizar los chequeos".

Derribando el miedo: el tacto rectal no es la única vía

Uno de los principales obstáculos, según Joaquín Silva, es el temor y la vergüenza asociados a la consulta urológica. "Es muy necesario desmitificar el miedo a la consulta urológica", afirmó.

El especialista explicó que el proceso de diagnóstico ha evolucionado: "El tacto rectal es importante, pero no es absolutamente necesario en todos los pacientes". Hoy existen métodos iniciales menos invasivos que permiten avanzar con una detección temprana y adecuada:

"Hay estudios imagenológicos (como ecografías o resonancias) y estudios de laboratorio que nos dan indicios si ese paciente tiene posibilidad de tener cáncer de próstata, ante lo cual se avanza con esos estudios, cero invasivos", indicó el profesional.

La institución hace un llamado a la acción: "instar a los hombres a la toma de conciencia frente a los controles" para reducir la mortalidad que aún genera esta patología.

