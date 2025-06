A un año de la desaparición de Loan Peña: silencio, maniobras y una causa estancada

caso loan danilo peña camioneta de maría victoria caillava y carlos pérez.webp Sin embargo, encontraron rastros odoríficos de Loan Peña

Además, detallaron que el delito contó con la participación del Comisario Walter Maciel, quien, según las investigaciones, “ montó un falso escenario de búsqueda, e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo”.

Durante casi una semana se realizaron rastrillajes en más de 12 mil hectáreas con la hipótesis principal de que Loan se había perdido en la zona rural, por lo que se desplegó un amplio operativo de rescatistas, policías, bomberos de distintas zonas y hasta vecinos que se agruparon para ayudar.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JULIO 22El papá de Loan, José Peña, manifestó que la causa por la desaparición del pequeño parecería estar en el punto cero y pidió que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se haga prese.jpg Loan desapareció de la vista de su padre, aprovechando que se encontraban haciendo sobremesa

En ese lapso de tiempo le dejaron cartas, guías, comida y agua para que, si el niño retomaba el camino, pudiese alertar la situación, pero todo fue en vano.

La primera detenida en el caso: Laudelina Peña

La Justicia Federal imputó a Laudelina Peña por “sustracción, alteración de evidencias del caso, ocultamiento de Loan y por tener un rol activo en esos delitos”.

Para la fiscalía “hay motivos suficientes para sospechar que la conducta imputada a Peña se corresponde, en principio, con su posible participación en una maniobra de sustracción y ocultamiento del niño, sin perder de vista que el hecho imputado podría haber sucedido en un contexto de criminalidad organizada o compleja, y como parte de un supuesto enmarcado en un delito federal”.

Laudelina, Caso Loan.png Caso Loan Danilo Peña: Laudelina quedó alojada en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza

Días después del caso, la mujer había dicho frente a un fiscal provincial, el cual no tenía fuero en el caso, que el menor fue atropellado y enterrado por el matrimonio Pérez – Caillava. Con el correr de los días, la Justicia Federal ordenó que Laudelina Peña fuese trasladada al Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza.

Quienes son los detenidos y las tres hipótesis de la Justicia

Los primeros detenidos que tuvo la causa fueron Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez. Cinco días después, Carlos Pérez y Victoria Caillava también fueron arrestados. Junto a ellos cayó el jefe de la comisaría local, Walter Maciel. La séptima y última detenida fue su tía, Laudelina Peña, pareja de Benítez.

Al comienzo de la investigación se pensó que el nene de cinco años estaba perdido y durante la primera semana de búsqueda se hicieron rastrillajes que contaron con la participación de más de 800 efectivos especializados de todas las fuerzas.

Detenidos en la causa de Loan Danilo Peña.png Los detenidos e imputados en la causa de Loan Danilo Peña

Con un despliegue nunca antes visto en la provincia, los agentes recorrieron día y noche muchas hectáreas de la zona rural para poder encontrar a Loan, ya que todo parecía indicar que se había extraviado cuando fue a recolectar naranjas con su tío Antonio Benítez y el matrimonio Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Con el pasar de los días, los tres se convirtieron en los primeros sospechosos y quedaron detenidos e imputados por abandono de persona. Sin embargo, algunas irregularidades que hubo durante la búsqueda -que tenía a cargo el comisario Walter Maciel- comenzaron a ponerlos en aprietos.

Caso Loan - matrimonio detenido.jpg Cinco días después, Carlos Pérez y Victoria Caillava también fueron arrestados

Una semana después, la causa fue caratulada como trata de personas, la segunda hipótesis que tomó fuerza luego de que los perros rastreadores encontraran el olor del nene en la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

El foco pasó a ser un presunto secuestro con fines de trata y esto motivó la intervención de la Justicia Federal. Sobre esta conjetura se estuvo trabajando hasta que la causa dio un giro completamente inesperado.

Un año sin Loan Peña: qué pasó con la causa

A 12 meses del inicio de su búsqueda la causa no tiene novedades, los detenidos y procesados no hablan y, mientras tanto, el niño no aparece.

El análisis integral del material probatorio reunido hasta el momento permite afirmar que Benítez, Laudelina, Ramírez, Millapi, Caillava, Pérez y Maciel “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan”.

María Victoria, caso Loan 02.webp A 12 meses del inicio de su búsqueda la causa no tiene novedades y los detenidos y procesados no hablan

Tras el cierre de la pesquisa por parte de los fiscales, se solicitó la elevación a juicio oral contra los acusados y ahora solo resta saber cuándo se dará inicio a uno de los debates más esperados.

A su vez, hay otros 10 procesados en una causa paralela. Se tratan de Alan Cañete, Verónica Machuca Yuni, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Delfina Taborda, Leonardo Rubio, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo.