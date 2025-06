Cobro impositivo de la Municipalidad de Luján de Cuyo pone en jaque a una feria de emprendedores

En comunicación con Sitio Andino, la organizadora detalló que en sus ferias suelen participar 50 emprendedores de productos nuevos y 20 que se dedican a la moda circular.

Además, detalló que otros municipios también cobran impuestos o aforos, pero no tan elevados como los de la Municipalidad de Luján de Cuyo. "Esto que ellos siempre me cobran por dos días de feria, ahora me lo cobraron igual por más de que sea un solo día de evento. A mí me perjudica un montón", manifestó.

Ataque a la feria

En el video publicado, Zuin apunta contra el director de Industria y Comercio de la Municipalidad, organismo que estipuló el pago de casi $100.000 de impuestos por hora de feria, la cual se realizará en un espacio privado.

"Necesitamos que eventos que benefician a cientos de familias y emprendedoras (el 95% de las feriantes son mujeres), no sea castigado con impuestos absurdos, sino apoyado y valorado como lo que es: una herramienta de transformación social y económica", expresó la joven.

Además, indicó: "Los emprendedores tenemos que pagar impuestos, pero mi queja es que no me parece lógico ni normal que la Municipalidad se lleve la mitad de la recaudación de la feria cuando no me dan ningún tipo de servicio porque se realiza en un lugar privado en el que pagamos alquiler".

Tras abonar casi $600.000 para poder realizar la feria del Día del Padre, la joven aclaró: "Hasta el momento no me han ofrecido ningún tipo de solución por el monto que yo he pagado. Nadie me ha ofrecido un reintegro o un descuento, lo que sea".