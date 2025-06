Los comercios de barrio y sus precios, cada vez más lejos de la inflación

Sin embargo, lejos del promedio nacional, los hogares de menores ingresos continúan padeciendo una realidad muy diferente. El Índice Barrial de Precios (IBP) del ISEPCI que releva negocios de cercanía en barrios populares, en este caso del conurbano bonaerense, detectó que la Canasta Básica de Alimentos (CBA) subió 3,48% en mayo, más del doble que el dato oficial.

Inflación: La canasta básica, cada vez más lejos

Según el IBP, una familia tipo necesitó en mayo 1.135.657,35 de pesos para cubrir su Canasta Básica Total, es decir, evitar caer bajo la línea de pobreza. Esa cifra representa casi cuatro veces el salario mínimo, que en ese mes fue de 308.000 pesos. Incluso si ambos adultos del hogar perciben ese ingreso, los 616.000 acumulados están muy por debajo del umbral de pobreza.

image.png Los precios de los productos en los comercios de barrio crecen una vez más por encima de la inflación.

En términos interanuales, la Canasta Básica de Alimentos subió 37,68%, mientras que la Canasta Básica Total se disparó 188,79% desde la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2023. En el mismo período, el salario mínimo apenas aumentó 133,48%. El desfase es contundente y explica por qué los promedios oficiales, aunque reflejen mejoras macroeconómicas, no logran conectar con la experiencia cotidiana de la mayoría.

image.png

Los rubros más sensibles para los sectores populares también mostraron alzas significativas: almacén subió 5,07% en mayo; las carnes, 4,42%; y solo las frutas y verduras mostraron una leve baja de -1,99%. En el acumulado anual, los cortes de carne aumentaron 55,2%, muy por encima de la inflación interanual.

Estabilidad para pocos

Los números del INDEC, si bien técnicamente correctos, no capturan la realidad de los hogares que dependen de ingresos informales o del salario mínimo, en muchos casos por debajo de esa referencia. Según organizaciones sociales y económicas, millones de personas viven con trabajos no registrados, en condiciones precarias y con ingresos variables que no alcanzan para sostener un nivel de vida digno.

Esa fragilidad estructural convierte en ilusoria la pretendida estabilidad macroeconómica. “La inflación puede estar bajando en los gráficos, pero en la heladera de mi casa no se nota”, destaca el informe que repiten vecinos y vecinas en los barrios del conurbano. La sensación de estancamiento y deterioro es creciente, sobre todo entre quienes no perciben los beneficios de la baja de precios en sus consumos básicos.

Fiscalismo o pobreza

Mientras el gobierno apuesta al anclaje fiscal y monetario, en la base de la pirámide social se consolida un fenómeno de pobreza persistente y exclusión estructural. La brecha entre los índices oficiales y los datos relevados en el territorio alimenta la desconfianza y el escepticismo de una parte cada vez más grande de la población.

La baja de la inflación, en este contexto, es sin duda una buena noticia. Pero para que sea también una noticia justa, deberá traducirse en mejoras concretas en el poder adquisitivo, acceso al empleo formal y una recuperación real de los ingresos. Mientras tanto, las cifras del INDEC y las del almacén de la esquina seguirán siendo dos mundos que no se cruzan.