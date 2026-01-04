La esposa de Nahuel Gallo habló tras la detención de Maduro y pidió la liberación de los presos políticos

"Sabemos que está fuerte, pese a que él nunca ha tenido ningún tipo de comunicación con nosotros"

En un contexto marcado por la creciente tensión política en Venezuela , la esposa de Nahuel Agustín Gallo se pronunció tras la detención de Nicolás Maduro , un hecho que generó un inmediato impacto tanto a nivel nacional como internacional. En medio de ese escenario, expresó su preocupación por la falta de información y denunció que los derechos de los detenidos son ignorados.

En diálogo con Sitio Andino, María Alexandra Gómez calificó la detención de Maduro como " un paso dentro de todo lo que puede romper esa rueda que tiene atrapada a Venezuela ". A pesar de este avance, Gómez lamentó que aún persisten elementos de la cúpula de Nicolás Maduro.

Con relación a la situación del gendarme argentino detenido en el país caribeño, Gómez explicó que no cuentan con información oficial ni comunicación directa . Sin embargo, señaló que, de manera indirecta, saben que se encuentra con vida y en buen estado anímico. " Sabemos que está fuerte , pese a que él nunca ha tenido ningún tipo de comunicación con nosotros", afirmó.

En ese sentido, la mujer definió este momento como "el comienzo del final de una pesadilla", aunque sostuvo que la esperanza convive con el temor a que la situación vuelva a agravarse. "Espero que simplemente sean días y que no se dilate tanto sacarlos a ellos (en referencia a los presos políticos), porque son parte del sistema y de lo que significa la violación de derechos humanos en Venezuela”, remarcó.

Asimismo, Gómez fue contundente al cuestionar los discursos oficiales que apelan al derecho internacional. "Hablan de derecho internacional cuando ni siquiera a los extranjeros se les ha respetado ese derecho", señaló, y agregó: "Pienso que es parte de un cinismo que ellos quieren mantener".

Con la esperanza de que Nahuel Gallo regrese con su familia, la mujer expresó a este medio que no considera apropiado "festejar" en este momento, ya que su verdadera celebración sería cuando "Venezuela esté completamente libre y Agustín Gallo haya regresado a Argentina".

El caso de Nahuel Gallo

El 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo fue arrestado al intentar ingresar a Venezuela por uno de los puentes internacionales que conectan ese país con Colombia. El gendarme había partido desde Mendoza con destino a Caracas, donde lo esperaban su esposa y su pequeño hijo para pasar las fiestas.

Desde ese momento, su familia denunció que el argentino estaba incomunicado dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de ese país. Desde la cartera de seguridad venezolana, comunicaron en aquel momento que Gallo fue detenido por estar acusado de "ser un presunto espía de nuestro gobierno”.

“Lo único que nosotros sabemos de Nahuel es todo extraoficial. Nosotros no tenemos ningún tipo de información oficial por parte del Gobierno de Venezuela. Nunca la hubo”, afirmó Gómez en diálogo con Sitio Andino en una entrevista exclusiva.

Gómez afirmó que están haciendo todo lo que tenemos que hacer porque lo importante es que Nahuel vuelva a casa y que se vuelva a reunir otra vez con su familia”.

Además, contó que Gallo está acompañado por más de 50 extranjeros y recibe 3 comidas diarias. “Durante las 24 horas solamente tienen una hora para realizar actividades recreativas. [El Rodeo] Es una de las cárceles de máxima autoridad”, completó.

El impacto en la familia

Desde el primer momento, María sostuvo que su esposo es víctima de una desaparición forzada, lo que constituye un crimen de lesa humanidad. También contó que recibió acompañamiento por parte de Gendarmería Nacional y de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde su regreso a la Argentina.

Nahuel Gallo es padre de un niño pequeño, quien lo extraña y lo necesita. María, convertida en sostén del hogar, afirmó que su mayor motivación es la familia: "Sé que Nahuel se mantiene fuerte porque yo nunca he dejado de luchar por él", expresó.

Pese a su fortaleza, María reconoció cómo se siente, tras un año sin novedades sobre su esposo: "Estoy muy cansada, estoy muy mal. Me siento frustrada, triste de que lleguemos a un año de esta pesadilla. Pero confío en Dios y en que pronto acabará tanta maldad", manifestó.

La incertidumbre persiste, pero también la esperanza de que la presión internacional y el acompañamiento institucional permitan finalmente esclarecer su paradero y poner fin a una situación que ya se ha prolongado demasiado.