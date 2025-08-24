Gendarme argentino en Venezuela

La esposa de Nahuel Gallo denuncia "crimen de lesa humanidad" a más de ocho meses de su arresto

El gobierno de Venezuela acusa a Nahuel Gallo de intentar promover un golpe de Estado. Su esposa, María Gómez, sostiene que no hay procesos judiciales formales.

Para María Gómez, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada en Venezuela&nbsp;

Para María Gómez, "Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada" en Venezuela 

Por Sitio Andino Sociedad

La esposa de Nahuel Gallo, el argentino detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, denunció una desaparición forzada y calificó el hecho como “un crimen de lesa humanidad ”. Han pasado 258 días desde su arresto y, según María Gómez, el gendarme no fue presentado ante ningún tribunal.

El Gobierno de Venezuela acusa a Nahuel Gallo de espionaje; su esposa denuncia irregularidades

María Gómez, esposa del gendarme manifestó en diálogo con Radio Rivadavia: “Desde el primer momento, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada. Ante cualquier organismo internacional, eso es un crimen de lesa humanidad y es lo que venimos denunciando hace ya más de ocho meses”.

Lee además
Norma Beatriz tenía Nolan 87 años
A los 87 años

Murió Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto

El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, acusa al argentino de presunto espionaje y de intentar promover un golpe de Estado en Venezuela. Para Gómez, esas acusaciones surgieron “cuando se hizo la presión mediática sobre el caso”. Además, denuncia que, pese a esas imputaciones, “a Nahuel no lo han presentado ante ningún tribunal con competencia en terrorismo ni en nada de eso”.

nahuel gallo gendarme venezuela.jpg
Nahuel Gallo lleva más de 8 meses detenido en Venezuela.

Nahuel Gallo lleva más de 8 meses detenido en Venezuela.

Desconocen el paradero de Nahuel Gómez

Gómez indicó que no posee información oficial en lo referido al paradero del gendarme argentino. “No sé dónde está Nahuel Agustín por medios oficiales. Lo sé por otros extranjeros que estuvieron con él en la misma situación, como los americanos que fueron liberados”, relató.

Por otro lado, sí precisó que el Gobierno argentino trabaja en la posibilidad de un operativo internacional para su liberación. “Ayer tuve contacto con la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), pero no comparten información conmigo. Ella siempre ha sido muy directa diciéndome que no puede compartir información, pero que se está trabajando para que pronto podamos tener a Nahuel en casa, que es lo que más deseamos”, completó.

El caso de Nahuel Gallo

El 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo fue arrestado al intentar ingresar a Venezuela por uno de los puentes internacionales que conectan ese país con Colombia. El gendarme había partido desde Mendoza con destino a Caracas, donde lo esperaban su esposa y su pequeño hijo para pasar las fiestas.

Desde ese momento, su familia denunció que el argentino estaba incomunicado dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de ese país. Desde la cartera de seguridad venezolana, comunicaron en aquel momento que Gallo fue detenido por estar acusado de "ser un presunto espía de nuestro gobierno”.

GENDARME DETENIDO.jpg
Nahuel Gallo en la cárcel El Rodeo, ubicada en las afueras de Caracas.

Nahuel Gallo en la cárcel El Rodeo, ubicada en las afueras de Caracas.

Lo único que nosotros sabemos de Nahuel es todo extraoficial. Nosotros no tenemos ningún tipo de información oficial por parte del Gobierno de Venezuela. Nunca la hubo”, afirmó Gómez en diálogo con Sitio Andino en una entrevista exclusiva.

Gómez afirmó que están haciendo todo lo que tenemos que hacer porque lo importante es que Nahuel vuelva a casa y que se vuelva a reunir otra vez con su familia”.

Además, contó que Gallo está acompañado por más de 50 extranjeros y recibe 3 comidas diarias. “Durante las 24 horas solamente tienen una hora para realizar actividades recreativas. [El Rodeo] Es una de las cárceles de máxima autoridad”, completó.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1316 del domingo 24 de agosto

Salud mental en Mendoza: los desafíos que perduran tras la pandemia y los recursos de asistencia

El emotivo posteo de Alfredo Cornejo por el Día del Padre en Mendoza

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

Trabajo híbrido en Argentina: una transformación que va más allá de lo tecnológico

El hallazgo científico que reescribe la historia del mestizaje humano

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 24 de agosto

Las actividades en Mendoza por el Día del Padre Sanmartiniano

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

Las Más Leídas

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza
Aún en etapa neutra

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza

La nueva alianza electoral presentó a todos sus candidatos para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

Te Puede Interesar

Para María Gómez, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada en Venezuela 
Gendarme argentino en Venezuela

La esposa de Nahuel Gallo denuncia "crimen de lesa humanidad" a más de ocho meses de su arresto

Por Sitio Andino Sociedad
Uno de los micros con hinchas chilenos cruzó hoy la frontera video
Por el cruce Mendoza/Chile

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Por Sitio Andino Policiales
Mendoza y la salud mental: recursos disponibles para la comunidad
A dónde asisitir

Salud mental en Mendoza: los desafíos que perduran tras la pandemia y los recursos de asistencia

Por Celeste Funes