La esposa de Nahuel Gallo denuncia "crimen de lesa humanidad" a más de ocho meses de su arresto

La esposa de Nahuel Gallo , el argentino detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, denunció una desaparición forzada y calificó el hecho como “un crimen de lesa humanidad ”. Han pasado 258 días desde su arresto y, según María Gómez, el gendarme no fue presentado ante ningún tribunal.

María Gómez , esposa del gendarme manifestó en diálogo con Radio Rivadavia: “Desde el primer momento, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada . Ante cualquier organismo internacional, eso es un crimen de lesa humanidad y es lo que venimos denunciando hace ya más de ocho meses”.

El gobierno de Nicolás Maduro , por su parte, acusa al argentino de presunto espionaje y de intentar promover un golpe de Estado en Venezuela . Para Gómez, esas acusaciones surgieron “cuando se hizo la presión mediática sobre el caso”. Además, denuncia que, pese a esas imputaciones, “a Nahuel no lo han presentado ante ningún tribunal con competencia en terrorismo ni en nada de eso”.

Gómez indicó que no posee información oficial en lo referido al paradero del gendarme argentino. “No sé dónde está Nahuel Agustín por medios oficiales. Lo sé por otros extranjeros que estuvieron con él en la misma situación, como los americanos que fueron liberados”, relató.

Por otro lado, sí precisó que el Gobierno argentino trabaja en la posibilidad de un operativo internacional para su liberación. “Ayer tuve contacto con la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), pero no comparten información conmigo. Ella siempre ha sido muy directa diciéndome que no puede compartir información, pero que se está trabajando para que pronto podamos tener a Nahuel en casa, que es lo que más deseamos”, completó.

El caso de Nahuel Gallo

El 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo fue arrestado al intentar ingresar a Venezuela por uno de los puentes internacionales que conectan ese país con Colombia. El gendarme había partido desde Mendoza con destino a Caracas, donde lo esperaban su esposa y su pequeño hijo para pasar las fiestas.

Desde ese momento, su familia denunció que el argentino estaba incomunicado dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de ese país. Desde la cartera de seguridad venezolana, comunicaron en aquel momento que Gallo fue detenido por estar acusado de "ser un presunto espía de nuestro gobierno”.

GENDARME DETENIDO.jpg Nahuel Gallo en la cárcel El Rodeo, ubicada en las afueras de Caracas. Gentileza

“Lo único que nosotros sabemos de Nahuel es todo extraoficial. Nosotros no tenemos ningún tipo de información oficial por parte del Gobierno de Venezuela. Nunca la hubo”, afirmó Gómez en diálogo con Sitio Andino en una entrevista exclusiva.

Gómez afirmó que están haciendo todo lo que tenemos que hacer porque lo importante es que Nahuel vuelva a casa y que se vuelva a reunir otra vez con su familia”.

Además, contó que Gallo está acompañado por más de 50 extranjeros y recibe 3 comidas diarias. “Durante las 24 horas solamente tienen una hora para realizar actividades recreativas. [El Rodeo] Es una de las cárceles de máxima autoridad”, completó.