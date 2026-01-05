Detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela: el Gobierno insiste con gestiones para lograr su regreso

La ministra remarcó que la reserva en el manejo de la información es clave en este tipo de situaciones

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , afirmó este lunes que el Gobierno argentino sostiene gestiones permanentes para reclamar por la "detención ilegal" del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela , con un único objetivo: lograr su regreso al país .

" La situación del gendarme Gallo es profundamente dolorosa para su familia , para la Gendarmería, para todo el Gobierno y para los argentinos", expresó la funcionaria en declaraciones con La Nación+.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela por vía terrestre, a través de la frontera con Colombia. Gallo se encontraba de vacaciones y viajaba para reencontrarse con su pareja , de nacionalidad venezolana, y con su pequeño hijo.

" Desde aquel 8 de diciembre venimos trabajando de manera permanente y sostenida . Existen canales diplomáticos e institucionales abiertos, y el objetivo es uno solo: que Nahuel regrese", subrayó Monteoliva.

En ese marco, la ministra remarcó que la reserva en el manejo de la información es clave en este tipo de situaciones. "Es muy importante saber qué se puede plantear y qué no. La discreción no es sinónimo de falta de acción, sino una forma de resguardarlo", explicó.

Finalmente, Monteoliva indicó que, tras la incursión militar estadounidense en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, no se registraron cambios en la situación de Gallo. "En los últimos dos o tres días no hubo modificaciones en las condiciones en las que se encuentra detenido ilegalmente", concluyó.

Sin información del gendarme argentino pero con la esperanza intacta

En un contexto marcado por la creciente tensión política en Venezuela, la esposa deNahuel Agustín Gallo se pronunció tras la detención de Nicolás Maduro, un hecho que generó un inmediato impacto tanto a nivel nacional como internacional. En medio de ese escenario, expresó su preocupación por la falta de información y denunció que los derechos de los detenidos son ignorados.

nahuel gallo, gendarme argentino, venezuela "Sabemos que está fuerte, pese a que él nunca ha tenido ningún tipo de comunicación con nosotros" Foto: NA

En diálogo con Sitio Andino, María Alexandra Gómez calificó la detención de Maduro como "un paso dentro de todo lo que puede romper esa rueda que tiene atrapada a Venezuela". A pesar de este avance, Gómez lamentó que aún persisten elementos de la cúpula de Nicolás Maduro.

En ese sentido, la mujer definió este momento como "el comienzo del final de una pesadilla", aunque sostuvo que la esperanza convive con el temor a que la situación vuelva a agravarse.

gallo.jpeg Gómez fue contundente al cuestionar los discursos oficiales que apelan al derecho internacional

"Espero que simplemente sean días y que no se dilate tanto sacarlos a ellos (en referencia a los presos políticos), porque son parte del sistema y de lo que significa la violación de derechos humanos en Venezuela”, remarcó.

Asimismo, Gómez fue contundente al cuestionar los discursos oficiales que apelan al derecho internacional. "Hablan de derecho internacional cuando ni siquiera a los extranjeros se les ha respetado ese derecho", señaló, y agregó: "Pienso que es parte de un cinismo que ellos quieren mantener".