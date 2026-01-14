14 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Identidad culinaria

Mesa Regional de Gastronomía: innovación y crecimiento para el Valle de Uco

La iniciativa busca fortalecer la identidad culinaria del Valle de Uco y proyectar la gastronomía como motor de desarrollo local y turístico.

Mesa Regional de Gastronomía en el Valle de Uco.

Mesa Regional de Gastronomía en el Valle de Uco.

Por Sitio Andino Departamentales

Tunuyán, el corazón del Valle de Uco, fue sede de la conformación de la Mesa Regional de Gastronomía. Un espacio de diálogo primordial para fortalecer la identidad culinaria de la región y proyectar el desarrollo gastronómico como motor de crecimiento local.

El encuentro reunió a autoridades de EMETUR, AEHGA, las direcciones de Turismo de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, la CIAT, junto a representantes de instituciones educativas de nivel superior y privadas. La participación de los tres municipios del Valle de Uco reafirma la voluntad de articular esfuerzos en favor del desarrollo gastronómico regional, integrando las dimensiones productiva, cultural y turística.

Lee además
Gastronomía en San Rafael. video
55% a 60% de ocupación hotelera en el departamento

Gastronomía en San Rafael: una temporada estable con consumo moderado
Música, DJs y feria: así será la reapertura de la avenida Sarmiento en Ciudad de Mendoza.
¿Cuándo será el evento?

Mendoza habilita la nueva calle Sarmiento con propuestas culturales y gastronómicas

Como anfitrión del evento, Tunuyán se consolidó como un destino gastronómico de primer nivel, destacándose por su excelencia en sabores, productos locales y propuestas innovadoras. La gastronomía tunuyanina, con sus sabores auténticos y su fuerte arraigo en la identidad del Valle de Uco, continúa posicionándose como un referente dentro de Mendoza.

La Mesa Regional de Gastronomía y la innovación culinaria

La conformación de la Mesa Regional de Gastronomía permitirá el diseño de políticas específicas, impulsando el desarrollo sostenible, la innovación culinaria y la puesta en valor del patrimonio alimentario de la región. A través de esta articulación territorial, se busca consolidar al Valle de Uco como un destino gastronómico de referencia, fomentando el turismo y la producción local.

La Mesa Regional de Gastronomía trabajó en el marco del Plan DIGAM (Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza), que busca impulsar la gastronomía como un pilar fundamental del crecimiento económico provincial. Su impacto abarca desde la generación de empleo hasta la preservación de la identidad cultural, consolidando a Mendoza como un referente del turismo gastronómico a nivel nacional e internacional.

A través de la cooperación entre el sector público y privado, el DIGAM apuesta por la integración de toda la cadena de valor gastronómica, desde el productor primario hasta los establecimientos gastronómicos y educativos, garantizando un desarrollo sostenible y un posicionamiento estratégico para la región.

Con la conformación de esta Mesa Regional, Tunuyán reafirma su compromiso con el crecimiento del Valle de Uco, fortaleciendo su identidad y potenciando el futuro de la gastronomía mendocina.

Temas
Seguí leyendo

Ulpiano Suarez recorrió una apuesta que proyecta a Mendoza en la gastronomía internacional

Rock al aire libre: Maipú invita a disfrutar de clásicos nacionales

Comienza en Godoy Cruz "Arizu Vibras" con música y gastronomía en el Espacio Arizu

La provincia de Mendoza, un destino ideal para disfrutar durante los feriados de 2026

Galardón internacional para dos municipios de Mendoza por sus gestiones

San Rafael inauguró la "Convivencia Real" para sus representantes

Las Heras, entre basura y abandono: reclamos que llevan años sin respuesta municipal

Maipú Municipio mejora la conectividad vial y fortalece los ejes productivos

LO QUE SE LEE AHORA
Música, DJs y feria: así será la reapertura de la avenida Sarmiento en Ciudad de Mendoza.
¿Cuándo será el evento?

Mendoza habilita la nueva calle Sarmiento con propuestas culturales y gastronómicas

Las Más Leídas

Conocé el pronóstico en Mendoza para este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y Zonda en un departamento: el pronóstico para este miércoles en Mendoza

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema
CASA PROPIA

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.
Giro judicial

Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

Quiénes fueron los más y menos faltadores en las sesiones de 2025.
En 2025

Quiénes son los cuatro diputados mendocinos con asistencia perfecta en el Congreso

Científica y canes trabajan en Maipú tras el de restos humanos una chacarita.
Investigación

Horror en Maipú: un perro llevó un cráneo a una vivienda y se activó un operativo