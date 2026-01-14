Mesa Regional de Gastronomía: innovación y crecimiento para el Valle de Uco

Tunuyán , el corazón del Valle de Uco , fue sede de la conformación de la Mesa Regional de Gastronomía . Un espacio de diálogo primordial para fortalecer la identidad culinaria de la región y proyectar el desarrollo gastronómico como motor de crecimiento local.

El encuentro reunió a autoridades de EMETUR, AEHGA, las direcciones de Turismo de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, la CIAT , junto a representantes de instituciones educativas de nivel superior y privadas. La participación de los tres municipios del Valle de Uco reafirma la voluntad de articular esfuerzos en favor del desarrollo gastronómico regional, integrando las dimensiones productiva, cultural y turística.

55% a 60% de ocupación hotelera en el departamento Gastronomía en San Rafael: una temporada estable con consumo moderado

Como anfitrión del evento, Tunuyán se consolidó como un destino gastronómico de primer nivel, destacándose por su excelencia en sabores, productos locales y propuestas innovadoras. La gastronomía tunuyanina, con sus sabores auténticos y su fuerte arraigo en la identidad del Valle de Uco , continúa posicionándose como un referente dentro de Mendoza.

La conformación de la Mesa Regional de Gastronomía permitirá el diseño de políticas específicas, impulsando el desarrollo sostenible, la innovación culinaria y la puesta en valor del patrimonio alimentario de la región. A través de esta articulación territorial, se busca consolidar al Valle de Uco como un destino gastronómico de referencia, fomentando el turismo y la producción local.

La Mesa Regional de Gastronomía trabajó en el marco del Plan DIGAM (Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza), que busca impulsar la gastronomía como un pilar fundamental del crecimiento económico provincial. Su impacto abarca desde la generación de empleo hasta la preservación de la identidad cultural, consolidando a Mendoza como un referente del turismo gastronómico a nivel nacional e internacional.

A través de la cooperación entre el sector público y privado, el DIGAM apuesta por la integración de toda la cadena de valor gastronómica, desde el productor primario hasta los establecimientos gastronómicos y educativos, garantizando un desarrollo sostenible y un posicionamiento estratégico para la región.

Con la conformación de esta Mesa Regional, Tunuyán reafirma su compromiso con el crecimiento del Valle de Uco, fortaleciendo su identidad y potenciando el futuro de la gastronomía mendocina.