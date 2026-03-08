8 de marzo de 2026
Homicidio con legítima defensa: otros casos que conmocionaron a Mendoza

Tras lo ocurrido en Las Heras, recordamos otros casos de homicidio que fueron investigados en Mendoza como legítima o exceso de defensa.

Claudia Cortez fue absuelta del homicidio de su marido al entender que se defendió de un caso de violencia de género.

 Por Pablo Segura

El homicidio con exceso de legítima defensa de César Federico González (34), ocurrido días atrás en Las Heras, causó una enorme conmoción en Mendoza y además de generar un intenso debate en todos los ámbitos, también hizo recordar casos similares ocurridos años atrás.

Desde hechos de inseguridad hasta casos de violencia de género fueron analizados por la justicia de la Provincia de Mendoza para determinar si los autores del homicidio en cuestión habían actuado en una legítima defensa. Tal como ahora con el crimen ocurrido en el barrio Altos del Oeste, en Las Heras.

Algunos, como el asesinato de un ladrón en una casa de Colonia Segovia cuando apuntaba con un arma a una menor de edad, terminaron con una legítima defensa que hizo archivar el expediente. Otros, como el de un policía federal que mató a tiros a un supuesto ladrón en pleno centro, derivó en una condena con exceso de defensa.

Homicidio con exceso de defensa: otros casos que conmocionaron a Mendoza

A continuación, repasamos algunos de los casos ocurridos en los últimos años, donde la justicia debió determinar si el homicidio se cometió con legítima defensa, un exceso o bien como un asesinato típico.

3 de Marzo de 2026, Ladrón atropellado, robo bicicleta en Las Heras, criminalística, científica, policía de Mendoza, peritaje policial
El homicidio de un ladrón ocurrido esta semana causó conmoción en Mendoza.

El 26 de octubre del 2016, un delincuente fue abatido en el interior de una casa de calle Buena Nueva al 5.100, en Colonia Segovia, Guaymallén.

Ese día, cuatro delincuentes abordaron a una mujer cuando ingresaba a su casa y la asaltaron. En medio del atraco, uno de los delincuentes apuntó a una menor de edad y amenazaba con asesinarla. Ante esto, el dueño de casa lo enfrentó con un rifle calibre 22 y lo asesinó de un balzo en la cabeza. Para la justicia, no hubo dudas: fue legítima defensa.

El 18 de febrero del 2021, sucedió otro hecho similar, en este caso, en pleno centro de Mendoza. Concretamente en Catamarca y Salta, un policía federal abatió a balazos a un supuesto ladrón cuando intentó identificarlo y el hombre “escapó”.

El efectivo fue condenado por homicidio en exceso de legítima defensa, luego de que los investigadores entendieran que el uniformado había cometido irregularidades en su accionar.

Otro homicidio con exceso de defensa

El 23 de marzo del 2024 ocurrió otro caso que derivó en una sentencia con exceso de legítima defensa. Se trata del fallo contra Héctor Sosa, un delivery que mató a un ladrón en España y Videla Correa de Ciudad.

El trabajador, delivery de Pedidos Ya, llegó a esa dirección para tomar un pedido pero fue abordado por dos motochorros que le sustrajeron su moto.

gustavo-lucero-ladron-asesinado-deliveryjpg

Cuando los ladrones huían, el trabajador desenfundó un arma de fuego y le disparó al delincuente que escapaba.

Luego de esto, el delivery le sacó el arma al delincuente y desapareció de la escena a bordo de su moto.

Una derivación similar tuvo el caso de Jorge Castignani, quien en enero del 2025 confundió a un hombre con un ladrón y lo mató a palazos.

Esto ocurrió en Copiapó al 2.300 de Guaymallén, y para la justicia fue un homicidio con exceso de legítima defensa.

El juicio por jurado por homicidio que tuvo un veredicto sin precedentes

En mayo del 2019, la provincia de Mendoza tuvo un juicio por jurado que se transformó en el primer proceso de este estilo que tuvo una absolución para el acusado.

No era un caso más. Se trataba de una mujer acusada de matar a su marido, luego de ser víctima de violencia de género.

Por primera vez, el jurado popular no llegó a lograr una unanimidad y se declaró estancado. De esta forma, el fiscal no insistió con la acusación -en sus alegatos ya había pedido condena con atenuación. Y de esta forma, Claudia Cortez fue absuelta del crimen de su marido, Carlos Pelayes (48).

Para esto, fueron clave las declaraciones de los hijos de la pareja. "Mi papá le decía puta, travesti, bofe mal nacido", contaron los jóvenes en el debate que, hasta el día de hoy, es recordado por especialistas en derecho penal.

