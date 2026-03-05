5 de marzo de 2026
Sitio Andino
Columna

Seguro, robo y tragedia: cómo se trabaja ante un caso como el de Las Heras

Tras el robo de una bicicleta que terminó en tragedia, surge una duda clave: qué cubre un seguro automotor. El especialista Edgardo Juchniuk resuelve las dudas.

Seguro y responsabilidad civil: lo que muchos no saben tras un atropello.

Foto: Cristian Lozano
 Por Aconcagua Radio

La tragedia que siguió a un robo en Las Heras puso bajo la lupa el alcance de los seguros en situaciones límite. Más allá de la investigación judicial, surge una pregunta clave: qué sucede con el seguro automotor cuando hay responsabilidad civil y una posible acción dolosa.

En la columna "Mundo Asegurador" en Aconcagua Radio, el especialista en seguros Edgardo Juchniuk analizó el tema a partir de este hecho que conmocionó a la provincia. Durante la charla explicó qué cubren las pólizas, por qué muchos bienes no están asegurados y qué ocurre cuando interviene una acción intencional.

¿Por qué muchas personas no aseguran sus bienes frente a robos?

Edgardo Juchniuk (EJ): La gente prefiere asegurar el auto, que no le vayan a robar la rueda. Ahora, la casa… te puedo asegurar que apenas el 30% de las casas están aseguradas. Es muy poco. Y eso es llamativo porque la casa es tu lugar en el mundo, es donde tenés que estar y donde están la mayoría de tus bienes.

El seguro cubre la eventualidad, los accidentes, el hecho imprevisto. Pero hay siniestros que sabemos que sí o sí pueden venir y no los aseguramos. Esa es la realidad. Incluso pasa con los seguros de vida.

¿Se puede asegurar una bicicleta u otros objetos que suelen robarse?

EJ: Las bicicletas se pueden asegurar de dos maneras: en forma individual o dentro de un combinado familiar. Pero hay que tener en cuenta algunas condiciones importantes.

Por ejemplo, no pueden estar en el patio para estar cubiertas. Tienen que estar dentro de la propiedad. Porque es mucho más sencillo que alguien se lleve una bicicleta, un triciclo u otros elementos que están sueltos o no están amarrados.

También es importante la suma asegurada que le das a tus bienes. Cuando vas a contratar una póliza tenés que fijarte bien qué valor estás asegurando, porque después del siniestro puede que no te alcance para cubrir el daño.

3 de Marzo de 2026, Ladrón atropellado, robo bicicleta en Las Heras, criminalística, científica, policía de Mendoza, peritaje policial
El trágico hecho ocurrió en el barrio Altos del Oeste, en cercanías al barrio Municipal de Las Heras.

En un caso como el de Las Heras, ¿el seguro del vehículo podría cubrir el hecho?

EJ: En ese caso hay un hecho doloso, y eso el seguro no lo cubre. Está excluido en las condiciones de póliza. Así el conductor alegue legítima defensa, son dos cosas diferentes. Una es la cuestión penal y otra es lo que cubre el seguro.

Las pólizas de automotores cubren la responsabilidad civil, es decir el daño que vos le causás a un tercero, ya sea material, lesiones o muerte. Pero cuando hay una intención de hacerlo, es decir una acción dolosa, no está cubierto.

¿Las compañías de seguros pueden defender al asegurado en estos casos?

EJ: La compañía puede intervenir en la parte civil. Es decir, puede defender al asegurado frente a un reclamo por responsabilidad civil, pero no lo hace en la responsabilidad penal. Muchas veces se cree que el seguro te defiende en todo, y no es así.

La defensa penal no está cubierta.

¿Qué ocurre si después del juicio penal aparece un reclamo civil?

EJ: Seguramente después del juicio penal va a venir un juicio civil resarcitorio para los derechos habientes de la persona que falleció. Pero tampoco va a estar cubierto, porque se produjo como consecuencia de una acción dolosa. En ese caso la actividad aseguradora no puede hacer nada, y eso está perfectamente determinado en el contrato de seguro, que es la póliza.

Escuchá la columna de Edgardo Juchniuk en Aconcagua Radio:

También podés seguir la transmisión en vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

