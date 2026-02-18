¿Por qué la gente desconfía del seguro y cuándo realmente conviene contratarlo?

La percepción del seguro en la sociedad está atravesada por dudas, quejas y desconfianza. Sin embargo, su rol es central para afrontar siniestros, proteger el patrimonio y garantizar coberturas. En esta nota, Edgardo Juchniuk analiza cómo la gente vive el vínculo con las aseguradoras y cuáles son los errores más comunes al contratar pólizas.
- ¿Cómo percibe la gente a los seguros y a las aseguradoras?
“Los seguros tocan absolutamente todos los ámbitos de la vida. Mucha gente se queja, protesta, o dicen que lo contratan porque los obligan, hasta que tiene un siniestro. Ahí se chocan con la realidad. Pero también influye mucho el asesoramiento previo que tuvo la persona”.
- ¿Existen diferencias entre compañías aseguradoras?
“Sin ninguna duda. El talón de Aquiles de la actividad aseguradora, sobre todo en automotores, es la atención a terceros. No hay vínculo contractual y algunas compañías responden muy bien, pero otras dejan mucho que desear. Hay compañías que ni siquiera tienen una vía directa de comunicación”.
- ¿Qué seguros se contratan más y cuáles menos?
“El seguro de auto es el más elegido. El seguro de vida es el que menos se contrata, a pesar de ser inevitable. También están los seguros de accidentes personales, muy usados en trabajos precarizados, pero hay que tener cuidado con las sumas aseguradas y las modalidades indemnizatorias o prestacionales”.