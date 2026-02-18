¿Por qué la gente desconfía del seguro y cuándo realmente conviene contratarlo?

El seguro, entre la desconfianza social y una herramienta clave para el día a día.

La percepción del seguro en la sociedad está atravesada por dudas, quejas y desconfianza. Sin embargo, su rol es central para afrontar siniestros , proteger el patrimonio y garantizar coberturas. En esta nota, Edgardo Juchniuk analiza cómo la gente vive el vínculo con las aseguradoras y cuáles son los errores más comunes al contratar pólizas.

“Los seguros tocan absolutamente todos los ámbitos de la vida. Mucha gente se queja, protesta, o dicen que lo contratan porque los obligan , hasta que tiene un siniestro. Ahí se chocan con la realidad. Pero también influye mucho el asesoramiento previo que tuvo la persona”.

"Hay muchos tipos de seguros, y mucha gente no sabe qué contrató realmente. Hoy está más generalizado, hay seguros de robo, de vivienda, de autos, obligatorios por empleadores.

Más allá de la obligatoriedad, son convenientes porque están pensados para afrontar una situación que uno no puede cubrir con ahorros propios ”.

- ¿Qué errores comunes ve en las coberturas?

“La casa es lo más importante y muchas veces no está bien asegurada. Se compra una cuota accesible y no lo que realmente se necesita para cubrirla. Y hay algo que la gente no asegura y es el siniestro inevitable: el seguro de vida”.

seguros, aseguradora trabajo El seguro de vida es una contratación imprescindible, pero no muchas personas cuenta con uno.

- ¿Existen diferencias entre compañías aseguradoras?

“Sin ninguna duda. El talón de Aquiles de la actividad aseguradora, sobre todo en automotores, es la atención a terceros. No hay vínculo contractual y algunas compañías responden muy bien, pero otras dejan mucho que desear. Hay compañías que ni siquiera tienen una vía directa de comunicación”.

- ¿Qué seguros se contratan más y cuáles menos?

“El seguro de auto es el más elegido. El seguro de vida es el que menos se contrata, a pesar de ser inevitable. También están los seguros de accidentes personales, muy usados en trabajos precarizados, pero hay que tener cuidado con las sumas aseguradas y las modalidades indemnizatorias o prestacionales”.

- ¿Qué riesgos ve a futuro?

“Con la flexibilización laboral, nos vamos a llenar de juicios civiles, reclamando daños morales y lucro cesante. Es un tema que se está discutiendo y va a tener consecuencias”.

Escuchá la nota completa: