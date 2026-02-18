18 de febrero de 2026
¿Cuándo si y cuándo no? Mendoza establece en qué situaciones se llama a la ambulancia en las escuelas

Se busca frenar el uso indebido del SEC frente a casos que no revistan gravedad. Las escuelas seguirán criterios estrictos antes de llamar a una ambulancia.

Mendoza regula el uso de ambulancias en las escuelas: este es el nuevo protocolo.

 Por Natalia Mantineo

El Gobierno de Mendoza aprobó un nuevo protocolo para el uso del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) destinado a las escuelas de la provincia de Mendoza. La medida surge tras detectar un incremento sostenido de llamadas al servicio de ambulancia desde los establecimientos por situaciones que, en muchos casos, no refieren una emergencia real.

Ambulancia derrumbe godoy cruz
Ambulancias restringidas para las escuelas: su uso deberá regirse por un nuevo protocolo.

Ambulancias en las escuelas: claves del nuevo protocolo

La resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Mendoza es taxativa respecto a cómo y cuándo debe pedirse una ambulancia en el ámbito escolar:

  • Canal único de comunicación: se ratifica que el 911 es la única vía formal para activar el SEC. No se admitirán pedidos por vías alternativas o informales.

  • Criterio de emergencia: las autoridades escolares solo deberán llamar al servicio ante situaciones consideradas como emergencia o urgencia médica. El protocolo prohíbe explícitamente activar el sistema para casos que puedan resolverse mediante primeros auxilios básicos, derivaciones programadas o intervención de la familia del alumno.

  • Responsabilidad institucional: el personal docente y no docente tiene ahora la obligación formal de identificar los "signos de alarma". El asesoramiento telefónico que brinde el SEC será orientativo y no exime a los responsables del colegio de brindar los primeros auxilios básicos y documentar el evento.

autismo escuelas estudiante clases alumno niño educación estrés.jpeg
Los directivos sólo podrán activar el pedido de una ambulancia en casos de emergencia o urgencias.

Fundamentos de la medida

En los considerandos de la norma, el Ministerio advierte que el uso irracional del sistema impacta directamente en la "disponibilidad operativa" de las ambulancias. Al despachar una unidad por un cuadro leve en una escuela, el sistema pierde capacidad de respuesta ante un accidente vial o un paro cardiorrespiratorio en la vía pública.

Por este motivo, la resolución obliga a las instituciones educativas a:

  • Difundir el protocolo entre todo su personal.

  • Capacitar a los agentes en la identificación de emergencias.

  • Registrar formalmente cada actuación y decisión adoptada ante un incidente de salud.

Implementación y Anexos

La resolución cuenta con tres anexos fundamentales que funcionarán como "hoja de ruta" para los docentes:

  • Anexo I: detalla técnicamente qué es una emergencia, una urgencia y qué situaciones no requieren el SEC.

  • Anexo II: una guía de primeros auxilios para personal no médico.

  • Anexo III: un flujograma oficial de actuación (paso a paso).

La normativa entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser comunicada de manera obligatoria a la Dirección General de Escuelas (DGE) para su implementación inmediata en todos los niveles educativos de la provincia.

