Qué significa que hoy sea "miércoles de cenizas": todo lo que tenés que saber

El Miércoles de Ceniza es una fecha importante en la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia Católica porque marca el comienzo de la Cuaresma.

Este miércoles, millones de fieles en todo el mundo participan del Miércoles de Ceniza , la celebración que marca el inicio de la Cuaresma en la Iglesia católica. Es un día de profundo significado espiritual, que invita a detener el ritmo cotidiano y mirar hacia adentro.

La Cuaresma es el período de 40 días que antecede a la Pascua y recuerda los 40 días que, según el Evangelio, pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública.

nuevo protocolo ¿Cuándo si y cuándo no? Mendoza establece en qué situaciones se llama a la ambulancia en las escuelas

Efemérides Por qué hoy, 18 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger

No es un tiempo de tristeza, sino de transformación: una oportunidad para revisar actitudes, sanar vínculos y renovar la fe.

Durante la misa, el sacerdote traza una cruz de ceniza sobre la frente de los fieles mientras pronuncia una frase que resuena con fuerza: “Conviértete y cree en el Evangelio” o “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”.

miercoles de ceniza

La ceniza —que proviene de la quema de los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior— simboliza la fragilidad humana y el llamado a la humildad. Es un gesto sencillo, pero cargado de sentido: recuerda que la vida es pasajera y que cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo.

Un tiempo para volver a empezar

La Cuaresma propone tres prácticas centrales: oración, ayuno y limosna.

La oración fortalece el vínculo con Dios; el ayuno invita a ejercitar la voluntad y desprenderse de lo superfluo; la limosna abre el corazón a la solidaridad con quienes más necesitan.

En muchas comunidades, este tiempo se vive con celebraciones especiales, vía crucis, retiros espirituales y gestos concretos de ayuda al prójimo.

En Mendoza, parroquias y capillas de distintos departamentos convocan a misas durante toda la jornada para que los fieles puedan recibir la ceniza y dar inicio a este camino espiritual.

Más allá de la práctica religiosa, el mensaje de la Cuaresma interpela incluso a quienes no participan activamente de la vida eclesial: invita a reflexionar sobre el perdón, la reconciliación y el compromiso con los demás.

Camino hacia la Pascua

La Cuaresma culmina con la Semana Santa, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El recorrido comienza con un signo austero —la ceniza— y concluye con la celebración de la Pascua, símbolo de vida nueva y esperanza.

cuaresma

En un contexto social atravesado por tensiones económicas, incertidumbre y desafíos cotidianos, el inicio de la Cuaresma aparece como una pausa necesaria. Un tiempo para mirar hacia adentro, fortalecer la fe y recordar que, aun en medio de las dificultades, siempre es posible recomenzar.

El Miércoles de Ceniza no es sólo una tradición litúrgica: es una invitación abierta a la conversión del corazón. Una marca de ceniza que, más que señalar la fragilidad, recuerda la fuerza transformadora de la esperanza.