Por qué hoy, 18 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger

Cada 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una efeméride que busca visibilizar esta condición y rendir homenaje a un destacado profesional de la ciencia. A continuación, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

18 de febrero: qué es el Síndrome de Asperger y por qué se celebra su día internacional

El Síndrome de Asperger integra los Trastornos del Espectro Autista y, aunque es más frecuente que otras manifestaciones del autismo, sigue siendo poco comprendido por amplios sectores de la sociedad.

Se distingue por dificultades en la interacción social y en la interpretación de normas implícitas, lo que puede generar comportamientos percibidos como atípicos y obstáculos en los vínculos interpersonales.

Aun así, las personas con Asperger pueden llevar una vida plena y alcanzar importantes logros personales y profesionales. Sus rasgos particulares, a veces confundidos con excentricidades, suelen dar lugar a malentendidos.

La fecha conmemorativa rinde homenaje al psiquiatra austríaco Hans Asperger, quien describió por primera vez este patrón de comportamiento al observar a un grupo de niños. Según sus palabras:

Estos niños presentan a menudo una sorprendente sensibilidad hacia la personalidad de sus profesores (…) Pueden ser enseñados, pero solamente por aquellos que les ofrecen una comprensión y un afecto verdaderos, gente que les trata con cariño y también con humor (…) La actitud emocional subyacente del profesor influye, de modo involuntario e inconsciente, en el estado de ánimo y comportamiento del niño”.

Aunque sus estudios fueron publicados en 1943, recién en la década de 1990 sus observaciones comenzaron a valorarse plenamente dentro de las investigaciones sobre el autismo y los trastornos neurológicos.

