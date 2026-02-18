Por qué hoy, 18 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger

Cada 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger , una efeméride que busca visibilizar esta condición y rendir homenaje a un destacado profesional de la ciencia. A continuación, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

El Síndrome de Asperger integra los Trastornos del Espectro Autista y, aunque es más frecuente que otras manifestaciones del autismo , sigue siendo poco comprendido por amplios sectores de la sociedad.

Se distingue por dificultades en la interacción social y en la interpretación de normas implícitas , lo que puede generar comportamientos percibidos como atípicos y obstáculos en los vínculos interpersonales.

Aun así, las personas con Asperger pueden llevar una vida plena y alcanzar importantes logros personales y profesionales . Sus rasgos particulares, a veces confundidos con excentricidades, suelen dar lugar a malentendidos.

La fecha conmemorativa rinde homenaje al psiquiatra austríaco Hans Asperger, quien describió por primera vez este patrón de comportamiento al observar a un grupo de niños. Según sus palabras:

“Estos niños presentan a menudo una sorprendente sensibilidad hacia la personalidad de sus profesores (…) Pueden ser enseñados, pero solamente por aquellos que les ofrecen una comprensión y un afecto verdaderos, gente que les trata con cariño y también con humor (…) La actitud emocional subyacente del profesor influye, de modo involuntario e inconsciente, en el estado de ánimo y comportamiento del niño”.

Aunque sus estudios fueron publicados en 1943, recién en la década de 1990 sus observaciones comenzaron a valorarse plenamente dentro de las investigaciones sobre el autismo y los trastornos neurológicos.