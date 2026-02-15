15 de febrero de 2026
{}
A 215 años del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el hombre que marcó la educación

Este 15 de febrero se cumplen 215 años del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, figura clave de la historia argentina. Conocé algunos detalles de su vida.

Este 15 de febrero se cumplen 215 años del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, figura clave de la historia argentina, educador, presidente, escritor e impulsor de profundas transformaciones en la educación, la política y el desarrollo cultural del país. Repasá algunos detalles de su vida.

sarmiento-1.jpg
Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan, en el seno de una familia humilde. Desde la infancia se destacó por su curiosidad intelectual y su temprana inclinación por la lectura, alentado por un entorno familiar que valoró el esfuerzo y el aprendizaje como herramientas de progreso personal.

Figura central de la historia argentina, Sarmiento ocupó la presidencia entre 1868 y 1874 y desempeñó numerosos cargos públicos a lo largo de su vida. Su gestión estuvo marcada por un fuerte impulso a la educación pública, la alfabetización masiva y la formación de docentes, pilares fundamentales en un período clave de organización y consolidación del Estado nacional.

Más allá de la política, desarrolló una intensa labor como escritor, periodista y pensador, dejando obras que influyeron profundamente en el debate cultural y social del país. Falleció en 1888, pero su legado educativo y su defensa del conocimiento perduran hasta hoy como símbolo del valor de la escuela y la enseñanza.

