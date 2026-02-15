15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil: la importancia del diagnóstico temprano

15 de febrero: la importancia del Día Internacional del Cáncer Infantil

Cada 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, una fecha destinada a crear conciencia, promover el diagnóstico temprano, garantizar el acceso a tratamientos adecuados y acompañar a niños, niñas y familias en la lucha contra la enfermedad.

Cáncer infantil1.jpg Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil Por qué se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil este 15 de febrero Desde 2001, cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, una fecha destinada a visibilizar una problemática de salud que afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo y a reforzar el compromiso global con su atención y tratamiento.

El cáncer infantil se caracteriza por la multiplicación descontrolada de células anómalas que dañan tejidos y órganos. Actualmente, es una de las principales causas de mortalidad infantil, aunque las posibilidades de recuperación varían de forma significativa según el acceso al diagnóstico temprano y a tratamientos adecuados.

Mientras que en los países de ingresos altos más del 80% de los niños logra curarse, en regiones de ingresos medios y bajos la tasa de supervivencia ronda apenas el 20%. Por eso, esta efeméride busca concientizar, reducir desigualdades y promover campañas de apoyo, investigación y acompañamiento a las familias.