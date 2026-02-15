15 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Efemérides

15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil: la importancia del diagnóstico temprano

Cada 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. Conocé más detalles de esta efeméride.

15 de febrero: la importancia del Día Internacional del Cáncer Infantil

15 de febrero: la importancia del Día Internacional del Cáncer Infantil

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, una fecha destinada a crear conciencia, promover el diagnóstico temprano, garantizar el acceso a tratamientos adecuados y acompañar a niños, niñas y familias en la lucha contra la enfermedad.

Cáncer infantil1.jpg
Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil

Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil

Por qué se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil este 15 de febrero

Desde 2001, cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, una fecha destinada a visibilizar una problemática de salud que afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo y a reforzar el compromiso global con su atención y tratamiento.

Lee además
Ópticas con descuento usando Banco Nación: lo que tenés que saber
Te puede interesar

Ópticas con descuento usando Banco Nación: lo que tenés que saber
Qué ver para San Valentín en Netflix: series y películas destacadas del 14 de febrero video
Especial streaming

Qué ver para San Valentín en Netflix: series y películas destacadas del 14 de febrero

El cáncer infantil se caracteriza por la multiplicación descontrolada de células anómalas que dañan tejidos y órganos. Actualmente, es una de las principales causas de mortalidad infantil, aunque las posibilidades de recuperación varían de forma significativa según el acceso al diagnóstico temprano y a tratamientos adecuados.

Mientras que en los países de ingresos altos más del 80% de los niños logra curarse, en regiones de ingresos medios y bajos la tasa de supervivencia ronda apenas el 20%. Por eso, esta efeméride busca concientizar, reducir desigualdades y promover campañas de apoyo, investigación y acompañamiento a las familias.

Temas
Seguí leyendo

14 de febrero: Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas

Día de San Valentín: origen y significado del 14 de febrero

Día Mundial del Cine: por qué se celebra hoy, 14 de febrero

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 13 de febrero

Por qué hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial del Infiel o el Amante

13 de febrero: historia y por qué se celebra el Día Mundial de la Radio

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 11 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
El tiempo para hoy se presentará algo nublado con altas temperaturas. 
a tener en cuenta

Pronóstico del tiempo en Mendoza para este domingo 15 de febrero: tormentas en algunos puntos de la provincia

Las Más Leídas

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos implementa una modalidad virtual para la terminalidad educativa.
educación

Nueva oportunidad para completar el secundario en Mendoza a distancia

Insólito hallazgo en La Matanza: policía encontró a un prófugo escondido en un freezer video
con hipotermia

Imágenes sensibles: la policía encontró a un ladrón escondido en un freezer

Una pareja intentó ingresar a robar al supermercado VEA, ubicado sobre calle Lisandro Moyano al 300.
INSEGURIDAD

Las Heras: boquete en un supermercado y una joven detenida tras intento de robo

Cómo está el Paso Los Libertadores y cuál es la situación de la caravana de motos.
finde axl

Hay importantes demoras en el Paso a Chile: cientos de mendocinos esperan para cruzar

El fenómeno therian desde la psicología: la construcción de identidad en un mundo caótico
¿Una Moda pasajera?

El fenómeno therian desde la psicología: la construcción de identidad en un mundo caótico