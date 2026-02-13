13 de febrero de 2026
{}
13 de febrero: historia y por qué se celebra el Día Mundial de la Radio

Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. En esta nota, conocé el origen de la efeméride y quién inventó este medio de comunicación.

Foto: Yemel Fil
Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, una fecha que reconoce el valor de uno de los medios de comunicación más influyentes y accesibles del mundo. La jornada destaca su papel en la difusión de información, la cultura y el entretenimiento, así como su capacidad de acompañar y conectar a millones de personas.

Día Mundial de la Radio: por qué se celebra el 13 de febrero

La efeméride fue proclamada en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y, un año más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas la adoptó como día internacional. La fecha conmemora la creación de la Radio de las Naciones Unidas, establecida el 13 de febrero de 1946.

El objetivo de la jornada es poner en valor la contribución de la radio a la paz, el entendimiento entre naciones y la libertad de expresión. También promueve la cooperación internacional entre emisoras y refuerza la importancia de una radio libre, independiente y plural. Se homenajea a periodistas, locutores, productores y trabajadores del medio que, a diario, sostienen el servicio público de la comunicación.

radio aconcagua, nene carrizo.jpg
A lo largo de su historia, la radio se ha caracterizado por su accesibilidad y alcance, especialmente en comunidades remotas o en contextos de emergencia, donde suele convertirse en una fuente indispensable de información confiable. En la actualidad, el medio se ha adaptado a los entornos digitales mediante podcasts, transmisiones en línea y formatos multiplataforma. Incluso la inteligencia artificial comienza a incorporarse como herramienta de apoyo, siempre que se utilice con criterios éticos y profesionales.

Quién inventó la radio: un debate histórico

Aunque durante años se atribuyó la invención de la radio a Guillermo Marconi, la historia reconoce hoy el papel central de Nikola Tesla. En 1895, Tesla desarrolló un sistema para transmitir mensajes de voz sin cables, antecedente clave de la radio moderna.

Marconi presentó la patente en 1904 y recibió el Premio Nobel de Física por sus avances en telegrafía inalámbrica. Sin embargo, en 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio, restituyéndole la prioridad de la patente.

Fuente: Wikipedia

