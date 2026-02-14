14 de febrero de 2026
{}
Día Mundial del Cine: por qué se celebra hoy, 14 de febrero

Este 14 de febrero se celebra el Día Mundial del Cine. Conocé en esta nota cuál es el origen de la fecha y qué significado tiene para la industria y los espectadores.

Foto: Archivo
El segundo sábado de febrero se celebra el Día Mundial del Cine, una fecha dedicada a reconocer el impacto cultural y emocional de las películas en todo el mundo. Más que entretenimiento, el cine es memoria colectiva, identidad y una forma de contar historias que atraviesan generaciones y fronteras.

La primera conmemoración tuvo lugar en 2020, en la antesala de la 92ª edición de los Premios Oscar, como una iniciativa para destacar el valor del cine y su alcance global.

Hermanos Lumière - cine
Hermanos Lumière, los responsables del origen del cine.

Hermanos Lumière, los responsables del origen del cine.

En esta fecha se busca homenajear el poder transformador de las películas. Cada historia proyectada en la pantalla puede inspirar, generar debate, emocionar y conectar realidades distintas. La fecha también promueve el intercambio entre espectadores, creadores e instituciones, reforzando la idea del cine como experiencia compartida.

Breve historia del cine

La historia del cine comenzó oficialmente el 28 de diciembre de 1895, cuando los Hermanos Lumière realizaron en París la primera proyección pública paga con su invento: el cinematógrafo. Aquella función incluyó el cortometraje Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir, considerado uno de los primeros registros fílmicos de la historia.

Con el paso del tiempo, el cine evolucionó del blanco y negro al color, incorporó el sonido y desarrolló nuevas técnicas narrativas y visuales. Surgieron movimientos como el cine de vanguardia, el documental y el cine independiente, ampliando las posibilidades expresivas del medio.

A comienzos del siglo XX, el teórico italiano Ricciotto Canudo lo definió como el “séptimo arte” en su Manifiesto de las Siete Artes, ubicándolo junto a disciplinas clásicas como la arquitectura, la pintura y la música. Desde entonces, el cine no solo evolucionó como industria, sino también como una de las formas artísticas más influyentes de la era moderna.

Fuente: ámbito

