Las películas clásicas que todo amante del cine debe ver al menos una vez

La industria del cine es uno de los medios de comunicación que mejor permite liberar la imaginación y creatividad . A pesar de las diferencias entre géneros, duraciones o años de estreno, de las cientos de películas que lograron ver la luz desde 1895 , con la primera función de los hermanos Lumière , solo unas pocas permanecen en la memoria del público por su profundo mensaje.

Además de entretener, cada filme que hoy reconocemos por su título y trama , y que gracias a las plataformas de streaming podemos disfrutar desde casa, ofrece una forma de comprender el mundo desde una nueva mirada, ya sea a través de una perspectiva realista o mediante una futurología reflexiva sobre la sociedad .

Para los amantes del séptimo arte o quienes desean conocer los grandes clásicos, estas son las películas que hay que ver al menos una vez en la vida :

Protagonizada y dirigida por Charles Chaplin, esta película no solo reafirmó su talento actoral, sino también su compromiso político al satirizar los regímenes totalitarios en plena Segunda Guerra Mundial. La trama sigue a un humilde barbero judío que, tras combatir en la Primera Guerra, regresa a su hogar sin recordar nada de su pasado. Mientras tanto, el dictador Adenoid Hynkel, un líder fascista y racista, ha tomado el poder e iniciado la persecución del pueblo judío, mientras prepara una ofensiva militar para conquistar el mundo.

Pulp Fiction (EE.UU., 1994)

Quentin Tarantino fue el autor de una de las obras más influyentes del cine moderno, considerada una joya del crimen y el thriller. Narra una serie de historias cruzadas centradas en Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo que trabajan para un poderoso gánster. Cuando Vincent debe cuidar a Mia, la esposa de su jefe, ambos se verán envueltos en situaciones tan peligrosas como absurdas, mientras intentan cumplir con su misteriosa misión: recuperar un maletín.

Pulp Fiction - Película 'Pulp Fiction' solo se encuentra disponible en alquiler. Foto: web

Cinema Paradiso (Italia, 1988)

Considerada una carta de amor al cine, esta joya italiana cuenta la historia de Salvatore, un niño de un pequeño pueblo que se enamora del séptimo arte al pasar horas en la sala local. Fascinado por el proyector, entabla una entrañable amistad con Alfredo, el operador del cine, quien le enseña los secretos del oficio. Años más tarde, Salvatore deberá abandonar su hogar en busca de su destino, hasta que un mensaje inesperado lo obliga a regresar tres décadas después.

El pianista (Reino Unido, 2002)

A la altura de La lista de Schindler, esta película dirigida por Roman Polanski fue galardonada con tres premios Óscar. Adrien Brody interpreta a Wladyslaw Szpilman, un pianista judío-polaco que vive el horror de la ocupación nazi en Varsovia. Logra escapar de la deportación, pero deberá sobrevivir escondido mientras el hambre y la guerra amenazan con consumirlo todo.

La ventana indiscreta (EE.UU., 1954)

Alfred Hitchcock revolucionó el género del suspenso con esta obra maestra que explora la paranoia y el voyeurismo. Un reportero fotográfico, con una pierna enyesada, pasa sus días observando a sus vecinos desde la ventana de su departamento, hasta que cree ser testigo de un asesinato.

La ventana indiscreta - Película Sentó las bases de los thrillers y de suspenso. Foto: web

El resplandor (Reino Unido, 1980)

Dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela homónima de Stephen King, esta obra maestra del terror psicológico transcurre en un hotel aislado donde una familia queda atrapada durante el invierno. Poco a poco, el padre, Jack Torrance, comienza a perder la cordura y se convierte en una amenaza para su esposa e hijo, mientras fuerzas paranormales acechan el lugar.

Blade Runner (EE.UU., 1982)

Harrison Ford interpreta a un detective encargado de eliminar a los “replicantes”, androides casi idénticos a los humanos. La película plantea profundas preguntas sobre la existencia, la identidad y la humanidad misma. En 2017, Denis Villeneuve retomó la historia con Blade Runner 2049, protagonizada por Ryan Gosling.

El secreto de sus ojos (Argentina, 2009)

Dirigida por Juan José Campanella, esta película argentina ganó el Óscar a Mejor Película Internacional. Narra la historia de Benjamín Espósito, un fiscal retirado que revive un caso de asesinato ocurrido en 1974 mientras intenta cerrar una historia de amor inconclusa.

el secreto de sus ojos, pablo rago, ricardo darin Fue la segunda cinta argentina en ganar los Oscars. Foto: web

El viaje de Chihiro (Japón, 2001)

Creada por Hayao Miyazaki y Studio Ghibli, esta película animada sigue a una niña que entra accidentalmente en un mundo habitado por dioses y espíritus. Cuando sus padres son convertidos en cerdos, deberá enfrentarse a sus miedos y aprender a valerse por sí misma.

Toro salvaje (EE.UU., 1980)

Dirigida por Martin Scorsese, con Robert De Niro en el papel del boxeador Jake LaMotta, la película retrata la caída de un hombre dominado por la violencia y los celos. Filmada en blanco y negro, es considerada una de las mejores biografías cinematográficas de todos los tiempos.