7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Lo mejor de lo mejor

Las películas clásicas que todo amante del cine debe ver al menos una vez

Más que entretenimiento, el cine también ofreció películas con un profundo mensaje que marcaron un antes y un después en la sociedad.

Las películas clásicas que todo amante del cine debe ver al menos una vez

Las películas clásicas que todo amante del cine debe ver al menos una vez

 Por Luis Calizaya

La industria del cine es uno de los medios de comunicación que mejor permite liberar la imaginación y creatividad. A pesar de las diferencias entre géneros, duraciones o años de estreno, de las cientos de películas que lograron ver la luz desde 1895, con la primera función de los hermanos Lumière, solo unas pocas permanecen en la memoria del público por su profundo mensaje.

Una por una: las películas clásicas para los amantes del cine

Además de entretener, cada filme que hoy reconocemos por su título y trama, y que gracias a las plataformas de streaming podemos disfrutar desde casa, ofrece una forma de comprender el mundo desde una nueva mirada, ya sea a través de una perspectiva realista o mediante una futurología reflexiva sobre la sociedad.

Lee además
Después de décadas, los Gremlins tendrá su tercera película: tiene fecha de estreno
Novedades

Después de décadas, los Gremlins tendrá su tercera película: tiene fecha de estreno
El director de Adolescencia vuelve a Netflix con una película inspirada en Ed Sheeran video
Streaming

El director de 'Adolescencia' vuelve a Netflix con una película inspirada en Ed Sheeran

Para los amantes del séptimo arte o quienes desean conocer los grandes clásicos, estas son las películas que hay que ver al menos una vez en la vida:

El gran dictador (EE.UU., 1940)

Protagonizada y dirigida por Charles Chaplin, esta película no solo reafirmó su talento actoral, sino también su compromiso político al satirizar los regímenes totalitarios en plena Segunda Guerra Mundial. La trama sigue a un humilde barbero judío que, tras combatir en la Primera Guerra, regresa a su hogar sin recordar nada de su pasado. Mientras tanto, el dictador Adenoid Hynkel, un líder fascista y racista, ha tomado el poder e iniciado la persecución del pueblo judío, mientras prepara una ofensiva militar para conquistar el mundo.

Pulp Fiction (EE.UU., 1994)

Quentin Tarantino fue el autor de una de las obras más influyentes del cine moderno, considerada una joya del crimen y el thriller. Narra una serie de historias cruzadas centradas en Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo que trabajan para un poderoso gánster. Cuando Vincent debe cuidar a Mia, la esposa de su jefe, ambos se verán envueltos en situaciones tan peligrosas como absurdas, mientras intentan cumplir con su misteriosa misión: recuperar un maletín.

Pulp Fiction - Película
'Pulp Fiction' solo se encuentra disponible en alquiler.

'Pulp Fiction' solo se encuentra disponible en alquiler.

Cinema Paradiso (Italia, 1988)

Considerada una carta de amor al cine, esta joya italiana cuenta la historia de Salvatore, un niño de un pequeño pueblo que se enamora del séptimo arte al pasar horas en la sala local. Fascinado por el proyector, entabla una entrañable amistad con Alfredo, el operador del cine, quien le enseña los secretos del oficio. Años más tarde, Salvatore deberá abandonar su hogar en busca de su destino, hasta que un mensaje inesperado lo obliga a regresar tres décadas después.

El pianista (Reino Unido, 2002)

A la altura de La lista de Schindler, esta película dirigida por Roman Polanski fue galardonada con tres premios Óscar. Adrien Brody interpreta a Wladyslaw Szpilman, un pianista judío-polaco que vive el horror de la ocupación nazi en Varsovia. Logra escapar de la deportación, pero deberá sobrevivir escondido mientras el hambre y la guerra amenazan con consumirlo todo.

La ventana indiscreta (EE.UU., 1954)

Alfred Hitchcock revolucionó el género del suspenso con esta obra maestra que explora la paranoia y el voyeurismo. Un reportero fotográfico, con una pierna enyesada, pasa sus días observando a sus vecinos desde la ventana de su departamento, hasta que cree ser testigo de un asesinato.

La ventana indiscreta - Película
Sent&oacute; las bases de los thrillers y de suspenso.

Sentó las bases de los thrillers y de suspenso.

El resplandor (Reino Unido, 1980)

Dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela homónima de Stephen King, esta obra maestra del terror psicológico transcurre en un hotel aislado donde una familia queda atrapada durante el invierno. Poco a poco, el padre, Jack Torrance, comienza a perder la cordura y se convierte en una amenaza para su esposa e hijo, mientras fuerzas paranormales acechan el lugar.

Blade Runner (EE.UU., 1982)

Harrison Ford interpreta a un detective encargado de eliminar a los “replicantes”, androides casi idénticos a los humanos. La película plantea profundas preguntas sobre la existencia, la identidad y la humanidad misma. En 2017, Denis Villeneuve retomó la historia con Blade Runner 2049, protagonizada por Ryan Gosling.

El secreto de sus ojos (Argentina, 2009)

Dirigida por Juan José Campanella, esta película argentina ganó el Óscar a Mejor Película Internacional. Narra la historia de Benjamín Espósito, un fiscal retirado que revive un caso de asesinato ocurrido en 1974 mientras intenta cerrar una historia de amor inconclusa.

el secreto de sus ojos, pablo rago, ricardo darin
Fue la segunda cinta argentina en ganar los Oscars.

Fue la segunda cinta argentina en ganar los Oscars.

El viaje de Chihiro (Japón, 2001)

Creada por Hayao Miyazaki y Studio Ghibli, esta película animada sigue a una niña que entra accidentalmente en un mundo habitado por dioses y espíritus. Cuando sus padres son convertidos en cerdos, deberá enfrentarse a sus miedos y aprender a valerse por sí misma.

Toro salvaje (EE.UU., 1980)

Dirigida por Martin Scorsese, con Robert De Niro en el papel del boxeador Jake LaMotta, la película retrata la caída de un hombre dominado por la violencia y los celos. Filmada en blanco y negro, es considerada una de las mejores biografías cinematográficas de todos los tiempos.

Temas
Seguí leyendo

A la espera de 'Frankenstein' en Netflix: las películas imperdibles con Oscar Isaac

La emocionante película animada de Disney+ que hace llorar a todos hoy

Qué ver en Netflix en noviembre de 2025: series y películas que se estrenan

La cruda película brasileña de Netflix que retrata la guerra narco en Río de Janeiro

Qué ver en Halloween: las películas y series más aterradoras

Las películas que conquistaron los principales festivales internacionales de cine

En dos días, Netflix estrenará una película sobre una polémica asesina serial

"Heweliusz" en Netflix: la serie sobre el naufragio que dejó más de 50 muertos

LO QUE SE LEE AHORA
Después de décadas, los Gremlins tendrá su tercera película: tiene fecha de estreno
Novedades

Después de décadas, los Gremlins tendrá su tercera película: tiene fecha de estreno

Las Más Leídas

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Pronóstico

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La medida rige para todos los niveles y modalidades
Atención

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Las menores están internadas en el hospital Notti. Mientras, la justicia inició una causa por maltrato infantil en San Martín.
dos hermanas internadas

Investigan en San Martín un grave caso de maltrato infantil

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Te Puede Interesar

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo.
Ajuste

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo

Por Florencia Martinez del Rio
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Por Natalia Mantineo
Conoce los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza.
Atención

Conocé los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza

Por Pablo Segura