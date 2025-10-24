24 de octubre de 2025
Ciencia ficción y distopías: historias que nos hacen replantear la realidad

Entre avances tecnológicos y dilemas sobre el destino humano, estas películas y series se destacan por su poderosa visión del futuro.

 Por Luis Calizaya

La ciencia ficción, como género literario, inspiró a numerosos escritores a imaginar una visión adelantada de la humanidad. Aunque gran parte de estas historias se sustentan en los avances tecnológicos -como los autos voladores o los robots-, también abren debates filosóficos sobre el progreso social y las nuevas formas de relacionarse.

En el cine, las películas y series retomaron ese legado al materializar escenarios futuristas que hoy resultan más cercanos que nunca, en tiempos de inteligencia artificial y exploración espacial.

Las mejores películas y series de ciencia ficción

Más allá de los efectos visuales, la ciencia ficción es un género versátil que dialoga con otros como la comedia o el terror, sin perder su esencia reflexiva sobre el destino de la humanidad. Estas son algunas producciones que mejor lo representan:

Películas de ciencia ficción:

Interestelar (2014)

Dirigida por Christopher Nolan, presenta un futuro donde la Tierra se vuelve inhabitable. Una tripulación viaja a través del espacio en busca de un nuevo hogar para la humanidad.

  • Disponible en Netflix, HBO Max, Apple TV+ y Prime Video.

La llegada (2016)

Cuando naves extraterrestres aterrizan en la Tierra, una lingüista intenta comunicarse con los visitantes para comprender su propósito. Una historia sobre el lenguaje, el tiempo y la empatía.

Fue una de las mejores películas de ciencia ficción del 2014.

  • Disponible en HBO Max y Apple TV+.

Robocop (1987)

Un policía asesinado renace como un androide diseñado para combatir el crimen en Detroit, pero pronto lucha por recuperar su humanidad.

  • Disponible en Prime Video y Apple TV+.

Her (2013)

En un futuro cercano, un hombre solitario inicia una relación con un sistema operativo dotado de inteligencia artificial. Una mirada sensible sobre el amor y la tecnología.

Joaquín Phoenix se robó la pantalla con su interpretación inocente.

  • Disponible en HBO Max y Apple TV+.

Nausicaä del Valle del Viento (1984)

Ambientada mil años después de una guerra devastadora, sigue a una princesa que busca restaurar el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza.

  • Disponible en Netflix y Apple TV+.

Series de ciencia ficción:

El hombre en el castillo (2015–2019)

Basada en la novela de Philip K. Dick, muestra un mundo alternativo donde las potencias del Eje ganaron la Segunda Guerra Mundial y gobiernan Estados Unidos.

Se trata del mejor relato ucrónico de la ciencia ficción.

  • Disponible en Prime Video.

Black Mirror (2011–)

Cada episodio presenta una historia independiente sobre los peligros del progreso tecnológico y la fragilidad humana.

  • Disponible en Netflix.

Raised by Wolves (2020–2022)

Dos androides crían niños humanos en un planeta desértico, explorando los límites de la fe, la moral y la inteligencia artificial.

Una serie tan extravagante como simbólica con sus personajes y conflictos.

  • Disponible en Prime Video.

El Eternauta (2025)

Basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld, narra la lucha por la supervivencia en una Buenos Aires devastada por una nevada letal y una invasión extraterrestre.

  • Disponible en Netflix.

Para toda la humanidad (2019–)

Imagina un mundo en el que la carrera espacial nunca terminó, mostrando cómo la humanidad expande sus fronteras hacia otros planetas.

Una serie que invita a ver cómo serían los viajes espaciales de forma recurrente.

  • Disponible en Apple TV+.
