13 de febrero de 2026
Sitio Andino
Efemérides

Por qué hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial del Infiel o el Amante

Cada 13 de febrero, se conmemora el Día Mundial del Infiel o el Amante. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 13 de febrero, se conmemora el Día Mundial del Infiel o el Amante. La efeméride apunta a poner sobre la mesa una realidad frecuente pero muchas veces silenciada: las relaciones paralelas. Desde distintos enfoques, invita a reflexionar sobre el deseo, la fidelidad y los acuerdos dentro de los vínculos afectivos.

Según el sitio diainternacionalde, esta fecha surgió en Estados Unidos bajo el nombre de Mistress Day. La iniciativa fue promovida por un sitio web de citas orientado a personas que ya se encontraban en una relación, con el objetivo de visibilizar vínculos paralelos.

Estudios y encuestas coinciden en que los días cercanos a San Valentín concentran un mayor número de infidelidades. Tanto la jornada previa como la posterior al 14 de febrero suelen registrar picos en este tipo de comportamientos.

Especialistas sostienen que la infidelidad suele estar vinculada a inseguridades personales, carencias afectivas, sobrecarga de responsabilidades o deseos de revancha. Entre las excusas más frecuentes aparecen el exceso de trabajo y, en otros casos, reuniones sociales con amistades o familiares.

