Con emoción y cueca, Santa Rosa coronó a sus reinas de Vendimia 2026: Malena y Paula

La Vendimia 2026 ya tiene nuevas soberanas en Santa Rosa . En una noche cargada de emoción, tradición y memoria colectiva, Malena Agustina Demateis fue coronada como reina departamental , mientras que Paula Belén Salomón recibió la corona de virreina , en un evento que convocó a decenas de vecinos y turistas en La Dormida .

La elección se realizó el sábado 14 de febrero en el Parque Cultural, Recreativo y Deportivo Ventura Segura , en el marco de la previa del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco , una de las celebraciones más emblemáticas del departamento. A través de sus redes sociales, la intendenta Flor Destefanis felicitó a las soberanas y destacó la importancia del evento para la identidad local.

La nueva reina, Malena Demateis , se consagró como la soberana 2026 con 88 votos. La joven tiene 23 años , finalizó la Licenciatura en Enología y representa al Club Social y Deportivo California del Este .

Entre sus hobbies , mencionó compartir tiempo con amigos y familia y recorrer bodegas, una actividad que conecta con la esencia vitivinícola del departamento.

Malena Demateis reina de la vendimia de santa rosa Malena Demateis, la flamante soberana de Santa Rosa. Foto: Municipalidad de Santa Rosa.

Por su parte, la virreina Paula Salomón, de 20 años, estudia el Profesorado de Educación Física, ha realizado cursos de pilates y performance, y desde los 15 años desarrolla su propio emprendimiento de estética. Representa al Club Dr. Eliseo Ortiz de Las Catitas.

Las soberanas fueron coronadas por la intendenta municipal, Flor Destéfanis, junto a reinas de mandato cumplido.

Melanie Ramírez, representante del Club Juventud Unida de El Ramblón, fue proclamada Reina del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco 2026, y será coronada el día lunes 16.

“Vigías del origen”, una celebración a la identidad santarrosina

La elección estuvo acompañada por el espectáculo “Vigías del origen”, una puesta que recorrió el origen e identidad de Santa Rosa a través de símbolos ancestrales, la llegada del tren, las migraciones y el trabajo del viñatero. En el marco de los 90 años de la Vendimia Santarrosina, el show evocó las raíces culturales, la fe y la protección espiritual de la Virgen de la Carrodilla, reafirmando la vendimia como memoria viva del pueblo.

Con música, danza y emoción, Santa Rosa volvió a celebrar su historia y proyectó su identidad hacia el futuro, con nuevas soberanas que representarán al departamento en el calendario vendimial provincial.