15 de febrero de 2026
Sitio Andino
Fiesta departamental

Con emoción y cueca, Santa Rosa coronó a sus reinas de Vendimia 2026: Malena y Paula

La fiesta se realizó en La Dormida con un espectáculo que recorrió la identidad y la historia del departamento. Conocé a las reinas de Santa Rosa en esta nota.

Las flamantes reinas de la Vendimia 2026 del departamento de Santa Rosa.

 Por Celeste Funes

La Vendimia 2026 ya tiene nuevas soberanas en Santa Rosa. En una noche cargada de emoción, tradición y memoria colectiva, Malena Agustina Demateis fue coronada como reina departamental, mientras que Paula Belén Salomón recibió la corona de virreina, en un evento que convocó a decenas de vecinos y turistas en La Dormida.

La elección se realizó el sábado 14 de febrero en el Parque Cultural, Recreativo y Deportivo Ventura Segura, en el marco de la previa del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco, una de las celebraciones más emblemáticas del departamento. A través de sus redes sociales, la intendenta Flor Destefanis felicitó a las soberanas y destacó la importancia del evento para la identidad local.

Coronadas por Flor Destéfanis, Santa Rosa celebró a sus nuevas Reinas de la Vendimia

La nueva reina, Malena Demateis, se consagró como la soberana 2026 con 88 votos. La joven tiene 23 años, finalizó la Licenciatura en Enología y representa al Club Social y Deportivo California del Este.

Entre sus hobbies, mencionó compartir tiempo con amigos y familia y recorrer bodegas, una actividad que conecta con la esencia vitivinícola del departamento.

Malena Demateis reina de la vendimia de santa rosa
Malena Demateis, la flamante soberana de Santa Rosa.

Por su parte, la virreina Paula Salomón, de 20 años, estudia el Profesorado de Educación Física, ha realizado cursos de pilates y performance, y desde los 15 años desarrolla su propio emprendimiento de estética. Representa al Club Dr. Eliseo Ortiz de Las Catitas.

Las soberanas fueron coronadas por la intendenta municipal, Flor Destéfanis, junto a reinas de mandato cumplido.

Melanie Ramírez, representante del Club Juventud Unida de El Ramblón, fue proclamada Reina del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco 2026, y será coronada el día lunes 16.

“Vigías del origen”, una celebración a la identidad santarrosina

La elección estuvo acompañada por el espectáculo “Vigías del origen, una puesta que recorrió el origen e identidad de Santa Rosa a través de símbolos ancestrales, la llegada del tren, las migraciones y el trabajo del viñatero. En el marco de los 90 años de la Vendimia Santarrosina, el show evocó las raíces culturales, la fe y la protección espiritual de la Virgen de la Carrodilla, reafirmando la vendimia como memoria viva del pueblo.

Con música, danza y emoción, Santa Rosa volvió a celebrar su historia y proyectó su identidad hacia el futuro, con nuevas soberanas que representarán al departamento en el calendario vendimial provincial.

