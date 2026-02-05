Elecciones 2026: la Corte habilitó las candidaturas de dos concejales que aspiran a la re-releeción.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza habilitó las candidaturas de dos concejales que buscan la re-reelección el próximo 22 de febrero. Las ediles que buscan renovar sus bancas habían recurrido al máximo tribunal luego de que la Junta Electoral Provincial rechazara sus postulaciones para las elecciones 2026 basándose en la limitación que impone la normativa vigente.

Déborah Quiroga (Ahora Santarrosinos), en Santa Rosa , y Paloma Scalco (Frente Patria), en Luján de Cuyo , recibieron el aval de la Corte y podrán presentarse en los comicios municipales . Las concejales presentaron medidas cautelares que fueron aceptadas y podrán competir por seguir en el cargo.

El conflicto nació de la negativa que dio la Junta a sus candidaturas. Es que la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades realizada en 2024 establece que los concejales durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, excepto integraciones extraordinarias, que lo serán por el resto del período respectivo.

" Podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo . Si han sido reelectos, no podrán ser elegidos sino con el intervalo de un período”, dice la norma en su artículo 44.

Las ediles fueron a la Suprema Corte con medidas cautelares y acciones de inconstitucionalidad, señalando que la prohibición a su participación vulneraba derechos. Como antecedente citaron el caso de Martín González, que autorizado por el máximo tribunal a presentarse para un tercer mandato en las elecciones legislativas de octubre en Godoy Cruz (Fuerza Justicialista), argumentando que no se puede vulnerar el principio de no retroactividad de las leyes.

A contrarreloj por el calendario electoral, la Corte autorizó las candidaturas de Quiroga y Scalco provisoriamente, en una votación dividida. Pero aún no se resolvió la cuestión de fondo, es decir, si la ley que limita las reelecciones de concejales es constitucional o no.

El 7 de febrero es la fecha límite fijada por la Junta Electoral Provincial para la impresión de las Boletas Únicas.

Quiénes son las concejales que van por la re-relección

Quiroga lidera la lista de Ahora Santarrosinos y aspira a su cuarto mandato consecutivo. Supo ser aliada del oficialismo, pero ahora intenta renovarse como concejal siendo oposición y apuntando a la intendencia en 2027. Inició su carrera política en el radicalismo y en 2013 fue electa por primera vez. En tanto, Scalco va por su tercer mandato en Luján, tras ser relecta en 2017 y en 2021.

Candidatas elecciones 2026 Quiroga, Scalco Paloma Scalco y Déborah Quiroga.

La candidata que se bajó de las elecciones 2026

En la misma situación estaba Romina Barrera, quien integraba la lista del Frente Elegí Gestión La Paz. Sin embargo, la concejal que aspiraba a su tercer mandato bajó su candidatura días atrás. En su lugar se postuló Caren Martinez Blanco. Barrera había sido relecta en 2017 y en 2021.

Qué se vota en la provincia de Mendoza el 22 de febrero de 2026

En todos los departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta.

Maipú : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Luján de Cuyo : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Rivadavia : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Santa Rosa : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . La Paz : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se elegirán 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación será el de Boleta Única Papel, que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha. La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías: concejales y convencionales municipales.