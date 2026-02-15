La provincia de Mendoza entra en la recta final hacia las elecciones 2026

Esta semana, las elecciones 2026 ingresan en la recta final de cara a la votación del próximo 22 de febrero en seis departamentos de la provincia de Mendoza : Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz , en medio de una campaña de bajo perfil que no pudo contar con el condimento adicional de la visita del presidente Javier Milei, como esperaban algunos.

Los municipios cuyos intendentes decidieron mantener el cronograma que fija la ley provincial, y no plegarse al calendario nacional, deberán ir a las urnas para renovar la mitad de los miembros de los concejos deliberantes . Además, los sanrafaelinos elegirán 24 convencionales para elaborar la Carta Orgánica de la comuna.

El camino hacia el domingo 22 transcurre tímidamente y con poco ruido por partes de los distintos espacios políticos que competirán, incluso se prevé una baja participación de la ciudadanía .

Lo que podría haber significado más trascendencia para las elecciones municipales era la llegada de Javier Milei y Karina Mile i con su "Tour de la Gratitud" , pero la caravana por diferentes comunas fue cancelada por cuestiones de agenda del mandatario en Estados Unidos .

La visita de la dupla libertaria estaba prevista para el 18 de febrero, confirmada por el gobernador Alfredo Cornejo, sin embargo, Milei decidió aceptar la invitación del estadounidense Donald Trump para asistir a la reunión inaugural del Consejo de Paz del día 19, por lo que la superposición de fechas hizo suspender el viaje a Mendoza en la previa de los comicios municipales.

Qué se vota en la provincia de Mendoza el 22 de febrero de 2026

En estos departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta:

Maipú : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Luján de Cuyo : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Rivadavia : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Santa Rosa : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . La Paz : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se elegirán 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación será el de Boleta Única Papel, que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha. La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías (concejales y convencionales municipales).

Documentos habilitados para votar

Se podrá votar con: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda «No válido para votar» y DNI Tarjeta siempre que estén en buen estado. Se deberá presentar el documento que figura en el padrón o uno más actualizado. No podés votar si llevás un DNI anterior al que figura registrado.

Cómo acceder al padrón electoral

Para las elecciones municipales de 2026, la Junta Provincial Electoral habilitó el padrón electoral, al que se puede ingresar a través de este enlace.