Elecciones 2026: conocé las boletas de los seis municipios que elegirán representantes

Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz elegirán a sus nuevos representantes en las Elecciones 2026. La Junta Electoral Provincial ya difundió las boletas que verán los ciudadanos en el cuarto oscuro.
6 de febrero de 2026
Con los candidatos confirmados, la Junta Electoral Provincial este viernes dio a conocer las boletas para las elecciones del 22 de febrero.
Se trata de los sufragios en los municipios que decidieron desdoblar, para no celebrar las elecciones junto con la Provincia y la Nación. La fecha elegida fue el 22 de febrero, cuando los votantes decidirán quiénes serán sus legisladores.
En todos los departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta.