Elecciones 2026: conocé las boletas de los seis municipios que elegirán representantes Foto: Cristian Lozano

Por Sofía Pons







Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz elegirán a sus nuevos representantes en las Elecciones 2026. La Junta Electoral Provincial ya difundió las boletas que verán los ciudadanos en el cuarto oscuro.

Se trata de los sufragios en los municipios que decidieron desdoblar, para no celebrar las elecciones junto con la Provincia y la Nación. La fecha elegida fue el 22 de febrero, cuando los votantes decidirán quiénes serán sus legisladores.

Elecciones municipales Maipú editada El 22 de febrero, seis municipios elegirán concejales. Foto: Yemel Fil Elecciones 2026: qué se vota el 22 de febrero En todos los departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta.

Maipú: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. MAIPÚ Luján de Cuyo: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. LUJÁN DE CUYO Rivadavia: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante. RIVADAVIA Santa Rosa: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante. SANTA ROSA La Paz: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante. LA PAZ San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se elegirán 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento. San Rafael

