6 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Legislativas

Elecciones 2026: conocé las boletas de los seis municipios que elegirán representantes

Con los candidatos confirmados, la Junta Electoral Provincial este viernes dio a conocer las boletas para las elecciones del 22 de febrero.

Elecciones 2026: conocé las boletas de los seis municipios que elegirán representantes

Elecciones 2026: conocé las boletas de los seis municipios que elegirán representantes

Foto: Cristian Lozano
 Por Sofía Pons

Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz elegirán a sus nuevos representantes en las Elecciones 2026. La Junta Electoral Provincial ya difundió las boletas que verán los ciudadanos en el cuarto oscuro.

Lee además
Elecciones 2026: la Corte habilitó las candidaturas de dos concejales que aspiran a la re-releeción.
Comicios municipales

Elecciones 2026: la Corte habilitó las candidaturas de dos concejales que aspiran a la re-releeción
A poco más de un año de la conformación de La Libertad Avanza como partido en Mendoza, su presidente Facundo Correa Llano hizo un balance.
A un año de la conformación del partido

Del armado partidario de La Libertad Avanza al trabajo en la "batalla cultural": el balance de Correa Llano
Elecciones municipales Maipú editada
El 22 de febrero, seis municipios elegirán concejales.

El 22 de febrero, seis municipios elegirán concejales.

Elecciones 2026: qué se vota el 22 de febrero

En todos los departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta.

  • Maipú: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
MAIPÚ
  • Luján de Cuyo: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
LUJÁN DE CUYO
  • Rivadavia: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
RIVADAVIA
  • Santa Rosa: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
SANTA ROSA
  • La Paz: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
LA PAZ
  • San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se elegirán 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.
San Rafael
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2026: la candidata que se bajó, el rechazo a un planteo del PJ y las listas en suspenso

Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza: ¿Vendrá también Javier Milei?

Los temas que debe definir la Justicia en Mendoza antes de las elecciones 2026

Caso YPF: Argentina presentó su declaración ante Preska y blindó información sobre el oro del BCRA

Ulpiano Suarez, empresarios y sindicatos debatieron sobre la modernización del régimen laboral

La CGT se manifestará en contra de la reforma laboral, pero no habrá paro general

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Fin del IOSFA: el Gobierno Nacional avanza con un nuevo esquema de salud para las Fuerzas Armadas

LO QUE SE LEE AHORA
El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Las Más Leídas

El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar

Grave caso de violencia de género en el barrio Colombia de Las Heras. 
la rescataron vecinos

Violencia de género: brutal ataque a una mujer en Las Heras

Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 6 de febrero

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial.
Boletín Oficial

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial: en qué consiste