Acuerdo en el peronismo: Kicillof presidirá el PJ bonaerense

Diferentes sectores del peronismo alcanzaron un consenso para ordenar la conducción partidaria en la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof al frente del PJ bonaerense,

Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro lanzamiento 01.jpg
Foto: Prensa PBA
Axel Kicillof conferencia de prensa
X @Kicillofok
Por Sitio Andino Política

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será el nuevo presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense tras sellar un acuerdo con el sector kirchnerista que evita una elección interna. El mandatario sucederá a Máximo Kirchner en la conducción y asumirá el cargo el próximo 15 de marzo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el acuerdo se terminó de cerrar entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. Kicillof aceptó el ofrecimiento del cristinismo a cambio de un “respaldo pleno a su gestión” y gestos políticos de cara al escenario electoral de 2027.

De esta manera, la vicegobernadora Verónica Magario será la vicepresidenta 1ª, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, ocupará la Vicepresidencia 2ª, al tiempo que el jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, estará al frente de la Secretaría General.

Por su parte, Máximo asumirá el Congreso Partidario, cargo que hasta ahora ocupaba el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, mientras que Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) continuará en la Junta Partidaria.

Fuentes del espacio indicaron que fue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien ordenó “dejar de lado la discusión endogámica” y avanzar con la presidencia de Kicillof para evitar una disputa sin precedentes.

Aunque el acuerdo macro está sellado, esto no impacta de igual manera en los distritos: se prevé que en localidades como Mar del Plata, Tigre y San Nicolás habrá escenarios de elecciones internas para definir las autoridades locales.

Por su parte, el PJ emitió un comunicado oficial mediante el que convocó a construir una “alternativa y esperanza” frente a las políticas del presidente Javier Milei.

El texto define el escenario actual como un contexto de “ajuste brutal, desintegración social y entrega de la soberanía”, motivo por el que el peronismo bonaerense se posiciona como el “principal dique de contención” y destaca que el gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser “red y escudo” para sostener la salud, la educación y la obra pública allí donde el Estado nacional “deserta”.

A su vez, ratificaron el “repudio absoluto a la injusta condena y detención” de la ex vicepresidenta, quien continúa alojada en su departamento de San José 1111.

En clave electoral, el documento recuerda la victoria de septiembre pasado como prueba de que “a esta derecha se le puede ganar” y llama a la unidad para transformar la resistencia en una “alternativa política con vocación de futuro”.

“No alcanza con resistir. El desafío que tenemos por delante es ser, además de escudo, alternativa y esperanza”, subraya el texto.

