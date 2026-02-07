Jineteadas en la provincia de Mendoza: ¿Maltrato animal o deporte, tradición y cultura?

La jineteada es una actividad tradicional que en la provincia de Mendoza sigue vigente. Una diputada propuso prohibirlas en pos del bienestar de los caballos, pero los jinetes defendieron la realización de este tipo de eventos culturales. El proyecto legislativo abrió el debate con posturas a favor y en contra.

De acuerdo a la iniciativa de la legisladora del PRO, Laura Balsells Miró , el objetivo es "prohibir en todo el territorio de la Provincia de Mendoza la realización, organización, promoción y habilitación de jineteadas", debido a que son "espectáculos que implican maltrato, crueldad y sufrimiento injustificado de animales".

Sin embargo, los jinetes alegan que los caballos están sumamente cuidados bajo atención veterinaria, las actividades duran pocos segundos y aseguran el bienestar animal .

El proyecto presentado por Balsell Miró indica que las jineteadas "se basan en la coerción, el miedo, el estrés extremo y el sometimiento físico deliberado de animales, forzándolos a realizar comportamientos antinaturales con fines meramente recreativos".

Además, asegura que "el argumento de la tradición no puede justificar la perpetuación de prácticas crueles. La cultura no es estática y evoluciona junto con los valores éticos de la sociedad".

En comunicación con Sitio Andino, la legisladora expresó que entiende el rechazo al proyecto dado que implica un cambio de paradigma. "Antes desde lo jurídico los animales eran reconocidos como cosas y ahora ya hay precedentes. Sobre todo en Mendoza, con Aragón y Patroclo, dos caballos que fueron declarados seres sintientes y sujetos de derecho por la Justicia", indicó.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 15.17.36 Laura Balsells Miró, diputada del PRO.

Además, enumeró una serie de antecedentes: "Que se empiecen a prohibir las riñas de gallos, hace muchos años atrás se prohibió en Argentina la entrada de circos con espectáculos de animales salvajes. Eso también trajo mucho ruido y enojo de algunas partes. Como también la prohibición de las carreras de perros, de galgos específicamente. Es un largo camino que se viene transitando desde hace muchos años, no solo en Argentina, también en Latinoamérica y en el mundo".

Según expresó la diputada, en las jineteadas han resultado caballos heridos e incluso se padecieron fallecimientos. "No es una decisión alocada mía, sino que esto se viene estudiando hace muchos años, es un recorrido largo con respecto a estudios veterinarios y abogados del derecho animal porque hay dolor y sufrimiento", manifestó.

A su vez, indicó que el proyecto podría tratarse después del 1 de mayo, cuando inicien las sesiones ordinarias. Si bien Balsell Miró ya no ocupará su banca, podrá defender su iniciativa en la Legislatura.

La defensa de aquellos que practican jineteadas

Por su parte, Norberto Balmaceda, defensor de la actividad, se mostró sorprendido por la propuesta. "Me parece que hay una falta de conocimientos. Realmente los animales que se usan para las jineteadas son los que tienen el calendario sanitario al día, tienen las revisaciones médicas que corresponden, en los eventos hay veterinarios que los revisan. Hay un círculo que se encarga de verificar que todo esté en orden para que no ocurra el maltrato", explicó.

Además, indicó que si los caballos son trasladados de una provincia a otra tienen que llevar la cartilla sanitaria al día. "Cada domingo que el caballo trabaja, lo hace por 9 o 10 segundos, si es que el jinete logra andarlo, sino son 3 o 4 segundos. En el año llegan a trabajar 9 minutos", detalló.

Balmaceda dijo que si avanza el proyecto, también perjudicaría a las fuentes laborales alrededor de estos eventos. "Si se llegan a prohibir las jineteadas, el destino de ese caballo es el frigorífico", manifestó.

El defensor también recordó que en Córdoba la actividad se declaró como deporte. "Es cultura y es tradición. Creo que tendríamos que hacer hincapié en aquella gente que roba caballos, que los mata y después vende la carne de forma clandestina", indicó.

Nicolás Aranda también es jinete y defendió la celebración de estos eventos. "Debería ser decretado deporte para transmitir la tradición y formalizarlo un poco más, que haya un protocolo y se regule", expresó.

"En la jineteada, las espuelas no tienen punta por lo que el caballo no es lastimado, y siempre hay alguien que controla y revisa que esté todo bien para no lastimar al animal", indicó.

Aranda comentó que en la provincia hay muchos jinetes y la actividad se practica en varios departamentos de Mendoza. "No hay una remuneración, se practica para mantener la tradición y transmitirla a los hijos", dijo.

El debate está abierto y la Legislatura mendocina deberá resolver si las jineteadas están relacionadas al maltrato animal o si se desestima el proyecto y se avanza en la declaración como deporte.