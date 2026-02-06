Aumenta la tarifa eléctrica en Mendoza: cómo impactará en la factura.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) fijó un incremento en la tarifa eléctrica a partir del 1° de febero en la provincia de Mendoza, a través de la Resolución 25/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La suba promedio estimada es del 6,9% , dependiendo del consumo y categoría tarifaria de cada usuario. Cómo impactará en la factura .

El organismo estableció los nuevos cuadros tarifarios a usuario final, actualización que responde a que la Secretaría de Energía de la Nación determinó en enero pasado los nuevos precios estacionales de energía , potencia y transporte para el período comprendido entre el 1° de febrero al 30 de abril de 2026, los cuales impactan en el componente de la tarifa denominado “Costo de Abastecimiento” , de jurisdicción nacional.

A su vez, se ajustó el Valor Agregado de Distribución (VAD) , componente de la tarifa que corresponde a Mendoza, "en virtud de que la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) superó el umbral definido del 7% , de acuerdo con el Procedimiento de actualización de VAD establecido en el Decreto 1680/2024", explicó el EPRE.

En promedio, la variación estimada en la factura eléctrica es del 6,9% , dependiendo del consumo y categoría tarifaria del usuario. Para los usuarios residenciales , que representan el 85% de los usuarios de la provincia, la suba promedio es del 4.8% , debiendo considerarse si poseen subsidio del Estado nacional.

Usuarios con subsidio: el aumento en promedio es del 2.5% (desde los $500 hasta los $10.200 por mes), pudiendo registrar incluso en algunos casos una reducción de hasta el 7% ($-5.800 mes) en atención a la bonificación extraordinaria prevista para el periodo.

Usuarios sin subsidio: el incremento rondará entre los $3.000 y $13.800 por mes en promedio.

Subsidios Energéticos Focalizados

En el marco del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, los usuarios residenciales que resulten beneficiarios del subsidio nacional contarán en febrero con una bonificación del 73% aplicada sobre el consumo base de 300 kWh mensuales (600 kWh bimestrales), mientras que el consumo excedente se facturará sin subsidio.

A partir de marzo, el tope de consumo subsidiado se reducirá a 150 kWh mensuales (300 kWh bimestrales), conforme a los criterios establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y la bonificación se reducirá al 70.45%.

Aquellos usuarios que deseen ser incluidos en nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados pueden inscribirse, a través del sitio web: https://www.argentina.gob.ar/subsidios o https://epremendoza.gob.ar/resef/ y completar el formulario.

Quienes pueden acceder a los Subsidios Energéticos Focalizados

Los hogares, considerando en conjunto a sus integrantes, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:

Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Los hogares no alcanzados por el subsidio

Hogares cuyos integrantes posean al menos un (1) automóvil con una antigüedad igual o menor a tres (3) años. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente.

Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres (3) o más inmuebles.

Hogares en los que al menos un integrante posea una (1) embarcación de lujo.

Hogares en los que al menos un integrante posea una (1) aeronave.

Hogares en los que al menos un integrante posea Activos Societarios.