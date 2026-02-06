Mendoza firmó un convenio para recolectar aceite usado: qué hacer y cómo sumarse al sistema

El Ministerio de Energía y Ambiente suscribió un convenio con la empresa ECOPOR , especializada en la recolección, trazabilidad y reciclaje de Aceite Vegetal Usado (AVU) , para poner en marcha un sistema provincial de gestión de este tipo de residuos.

Según explicó la ministra Jimena Latorre el programa se desplegará de forma articulada con los departamentos. “El programa se implementará de manera coordinada con los municipios, a través de acuerdos específicos que permitirán instalar puntos de acopio y organizar circuitos de recolección en cada territorio”, señaló.

Durante la firma del convenio —de la que participaron la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda; el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández; la coordinadora de Sostenibilidad, Carla Ortega; y el representante de ECOPOR, Flavio Porcille—, Latorre destacó el impacto ambiental y sanitario de la propuesta: “El aceite utilizado en frituras, una vez agotada su vida útil, se convierte en un residuo que, si no es gestionado correctamente, puede generar riesgos”.

Además, subrayó que el programa permitirá darle un nuevo destino al material: “Con esta acción, además, transformamos ese residuo en materia prima para la producción de bioenergía”.

image La provincia de Mendoza firmó el acuerdo con la empresa ECOPOR. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Cómo funcionará el programa provincial de recolección de aceite

El acuerdo contempla la puesta en marcha de un programa provincial de recolección de Aceite Vegetal Usado (AVU), cuya reglamentación estará a cargo de la Subsecretaría de Ambiente. En ese marco, ECOPOR se encargará del servicio de recolección en establecimientos gastronómicos, industrias alimenticias y en los puntos limpios que se habiliten a partir de convenios específicos con los municipios.

Además, la empresa desarrollará puntos limpios en centros comunales, centros de jubilados y otros espacios que se definan junto a las autoridades locales. Para ello, proveerá recipientes adecuados que garanticen un acopio seguro del residuo y entregará certificados de disposición final segura, junto con contenedores en comodato, cuyos diseños serán consensuados en cada acuerdo particular.

El programa también incluye acciones de acompañamiento y concientización. ECOPOR aportará materiales de difusión, instancias de capacitación e información técnica sobre la correcta gestión de los aceites usados, en articulación con las políticas de educación ambiental que promueva la Provincia.

image El acuerdo pone en marcha un programa provincial de recolección de Aceite Vegetal Usado (AVU). Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Así se controlará el recorrido del aceite usado

Uno de los pilares del convenio es la trazabilidad del Aceite Vegetal Usado. “La Provincia tendrá acceso al sistema informático de ECOPOR para verificar la situación de los establecimientos adheridos, mientras que la empresa pondrá a disposición registros estadísticos e históricos de recolección”, explicó la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda. Esta herramienta permitirá detectar posibles desvíos y garantizar que el residuo circule exclusivamente dentro del sistema formal.

Para ello, ECOPOR cuenta con una flota de recolección que opera en todo el país, emite manifiestos de disposición final auditados bajo la norma ISCC y otorga a los municipios accesos con usuario y clave para monitorear la operatoria en cada territorio.

Los aceites recolectados serán procesados en la planta habilitada de la empresa. La fracción recuperable se destinará a la producción de materia prima para la generación de bioenergía, impulsando un esquema de economía circular que convierte un residuo contaminante en un recurso energético.

De este modo, Mendoza avanza en una política ambiental de carácter preventivo, refuerza la gestión de residuos especiales y promueve una solución sustentable que protege la salud pública y los recursos naturales, integrando el cuidado del agua y el reciclado como ejes estratégicos de su agenda ambiental.