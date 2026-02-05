La Provincia de Mendoza firmó cuatro convenios para impulsar energía, producción, cultura e infraestructura

La Provincia de Mendoza y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) firmaron cuatro convenios que se inscriben en ejes estratégicos de la gestión provincial y que fortalecen políticas públicas vinculadas al desarrollo energético, productivo, cultural y de infraestructura , además de la implementación de herramientas de asistencia técnica y financiera orientadas al crecimiento sostenido.

El acto fue encabezado por Alfredo Cornejo y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, y contó con la participación de funcionarios provinciales. En la apertura, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial y representante titular del Ejecutivo provincial ante el organismo, Marité Badui, fue la encargada de detallar el alcance de los convenios rubricados y de contextualizar la agenda de trabajo conjunta.

La funcionaria puso en valor el crecimiento sostenido de las líneas de financiamiento impulsadas junto al CFI, “que permiten que los recursos lleguen a empresas, emprendimientos y productores mendocinos a través de instrumentos como las líneas verdes, capital de trabajo y competitividad”. A esto le agregó que se complementan con acciones programáticas en vitivinicultura, minería, gestión ambiental y climática, agua potable y saneamiento, logística, transformación digital y desarrollo territorial.

“El acompañamiento del organismo ha sido determinante para avanzar en definiciones estratégicas vinculadas a la eficiencia hídrica, la generación de energía, la promoción de los productos mendocinos y el desarrollo de la minería con criterios modernos y de sostenibilidad ambiental” - Alfredo Cornejo.

El mandatario destacó que las iniciativas presentadas resultan representativas del modelo de desarrollo que impulsa la Provincia y que “las cuatro acciones abordadas se inscriben plenamente dentro de los ejes estratégicos definidos por la gestión”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2019496954275791068&partner=&hide_thread=false Junto al @CFI_Argentina firmamos nuevos convenios estratégicos que fortalecen políticas clave para el desarrollo de Mendoza. Se trata de acuerdos que amplían líneas de crédito, mejoran la eficiencia en el uso del agua, impulsan energías limpias y consolidan a la provincia como… pic.twitter.com/Kp8X2nyld4 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 5, 2026

Convenio con Guaymallén para provisión energética

El convenio firmado entre el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y el Consejo Federal de Inversiones tiene como objetivo brindar asistencia técnica para acompañar el proceso que el departamento desarrolla en materia de provisión energética. El propósito es garantizar el abastecimiento para más de 800 servicios eléctricos municipales, que en conjunto demandan una potencia estimada de 5,4 kW.

La iniciativa se desarrolla con el acompañamiento del EPRE, EDEMSA, el INTI y EMESA, y se inscribe en una estrategia integral orientada a mejorar la eficiencia energética, reducir costos estructurales y avanzar en el uso de fuentes limpias.

En una segunda etapa, el acuerdo contempla la formulación del Parque Solar Guaymallén, un proyecto destinado a abastecer a los socios del Clúster Minero Energético y a fortalecer el desarrollo productivo local. Para ello, el CFI brindará asistencia técnica específica vinculada al diseño de estrategias de financiamiento verde, créditos de carbono y la posible emisión de bonos sociales y sustentables, sin implicar la transferencia directa de recursos financieros ni la constitución de garantías.

“El parque solar se desarrollará en un predio actualmente utilizado como basural, cuya erradicación se está llevando adelante de manera conjunta, generando un esquema de beneficio ambiental, ahorro energético y mejora directa en la calidad de vida de los vecinos”, dijo Cornejo.

Según dijo el intendente Marcos Calvente, el proyecto permitirá cubrir el 100% del consumo energético municipal, incluido el alumbrado público, generando una reducción estimada de entre el 35% y el 40% en la factura eléctrica, “lo que implica un alivio significativo para las finanzas públicas”. Además, destacó que se trata de la primera obra pública municipal con recupero de la inversión, en un plazo estimado de cuatro a cuatro años y medio, y con la posibilidad adicional de emitir bonos de carbono.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcoscalvente/status/2019461548012421506&partner=&hide_thread=false Guaymallén da un paso histórico en innovación pública. Somos el primer municipio de la Argentina en trabajar junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el desarrollo técnico de bonos verdes y bonos de carbono. pic.twitter.com/xxwoa8CgAb — Marcos Calvente (@marcoscalvente) February 5, 2026

Embed - PUESTA EN MARCHA: GUAYMALLÉN AVANZA EN ENERGÍA LIMPIA

Primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas

Mendoza será sede del Primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, que se desarrollará del 3 al 6 de junio de 2026, con el objetivo de impulsar la formulación de políticas públicas para el sector, con aval y acompañamiento del CFI y de organismos internacionales. La iniciativa apunta a consolidar una agenda común que fortalezca a las industrias culturales y creativas como motor de desarrollo económico, social y territorial en todo el país.

Se prevé la participación de entre 500 y 600 funcionarios de todas las jurisdicciones, gobernadores de la región de Cuyo y representantes de organismos como Unesco, CAF y BID, además de especialistas nacionales e internacionales.

Lamothe remarcó que uno de los desafíos centrales del sector es el acceso al financiamiento, debido a sus particularidades y a las dificultades para encuadrar en el sistema financiero tradicional, y señaló que “el encuentro permitirá debatir qué arreglos institucionales deben impulsar las provincias, los municipios y la Nación para acompañar de manera más efectiva a las industrias culturales y creativas.

Programa Abordaje Integral Asistencia Técnica en Riego

En cuanto a las líneas de crédito estructuradas por el CFI con el aval de las provincias, y considerando la centralidad del recurso hídrico en la agenda pública mendocina, el Gobierno de Mendoza y el CFI acordaron la implementación del Programa de Apoyo a la Tecnificación en Riego, lanzado en octubre del año pasado.

El programa cuenta con el CFI y el Departamento General de Irrigación como organismos ejecutores y tiene como objetivo promover un uso más eficiente del agua mediante la incorporación de tecnologías de riego en las fincas productivas de la provincia. En ese contexto, se presentaron los principales resultados alcanzados, los desafíos identificados y las perspectivas de continuidad y fortalecimiento de la iniciativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/smarinelliMza/status/2019539453178687710&partner=&hide_thread=false Hoy participé de la firma de convenios entre el Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de Mendoza, que se inscriben en ejes estratégicos de la gestión provincial y que fortalecen políticas publicas. pic.twitter.com/x4PXdgjxnI — Sergio Marinelli (@smarinelliMza) February 5, 2026

De manera complementaria, se desarrolló el Programa de Asistencia Técnica en Riego en todo el territorio provincial, con participación de productores de las cuencas de los ríos Tunuyán Inferior y Superior, Diamante, Mendoza y Atuel. Entre septiembre y diciembre de 2025, más de 500 productores participaron de instancias de capacitación orientadas a analizar alternativas de riego intrafinca, con foco en la optimización del uso del agua.

Hasta el momento, el programa registra desembolsos por 300 millones de pesos y se prevé el otorgamiento de nuevos créditos por aproximadamente 2.400 millones de pesos, lo que permitirá ampliar el alcance de las acciones y profundizar la tecnificación del riego en la provincia.

image-1

Convenio Nuevas Líneas de Créditos

Durante 2025, la Provincia de Mendoza financió más de 8.126 millones de pesos destinados a distintos sectores productivos, con una fuerte concentración en vitivinicultura y agroindustria, que en conjunto absorbieron más del 60% de los fondos otorgados. En términos territoriales, las empresas del Sur provincial y del Gran Mendoza concentraron la mayor cantidad de proyectos financiados.

image-3

En ese contexto, Cornejo y Lamothe firmaron un nuevo convenio destinado a fortalecer el acceso al crédito, mediante la asignación de recursos a las líneas de competitividad pyme, programática y triple impacto, por un monto total de $12.000 millones.

Así, desde junio de 2025, el financiamiento otorgado por la Provincia superó los $7.331 millones, con una participación destacada de empresas que incorporaron energías renovables para reducir el impacto ambiental y optimizar costos. A través de la Línea Verde, se financiaron más de $2.500 millones, mientras que la Línea Mujeres superó los $2.100 millones, fortaleciendo el acompañamiento a emprendedoras y empresarias.