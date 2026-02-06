6 de febrero de 2026
Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en febrero 2026

ANSES paga el Complemento Leche del Plan 1000 Días a titulares de AUH y Asignación por Embarazo. Enterate cuánto y cuándo cobrarás en febrero.

Por Juan Pablo Strappazzon

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Te contamos cuánto vas a cobrar y cuándo se paga en el mes de febrero.

Complemento Leche del Plan 1000 días, AUH, Anses
Todo lo que tenés que saber sobre el cobro del Complemento Leche en febrero 2026

Según ANSES, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a garantizar el desarrollo saludable de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.

Con la última actualización, el monto para febrero es de $48.691 por menor. Por lo general, este beneficio se paga junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siguiendo un calendario que se organiza según la terminación del número de documento.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 9 de febrero
  • Documentos terminados en 1: 10 de febrero
  • Documentos terminados en 2: 11 de febrero
  • Documentos terminados en 3: 12 de febrero
  • Documentos terminados en 4: 13 de febrero
  • Documentos terminados en 5: 18 de febrero
  • Documentos terminados en 6: 19 de febrero
  • Documentos terminados en 7: 20 de febrero
  • Documentos terminados en 8: 23 de febrero
  • Documentos terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de febrero
  • Documentos terminados en 1: 11 de febrero
  • Documentos terminados en 2: 12 de febrero
  • Documentos terminados en 3: 13 de febrero
  • Documentos terminados en 4: 18 de febrero
  • Documentos terminados en 5: 19 de febrero
  • Documentos terminados en 6: 20 de febrero
  • Documentos terminados en 7: 23 de febrero
  • Documentos terminados en 8: 24 de febrero
  • Documentos terminados en 9: 25 de febrero

Si querés conocer el calendario de pagos completo de febrero, ingresá aquí y accedé a toda la información actualizada sobre fechas, montos y beneficios correspondientes.

