Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en febrero 2026

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Te contamos cuánto vas a cobrar y cuándo se paga en el mes de febrero.

Según ANSES, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a garantizar el desarrollo saludable de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.

Con la última actualización, el monto para febrero es de $48.691 por menor. Por lo general, este beneficio se paga junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siguiendo un calendario que se organiza según la terminación del número de documento.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 9 de febrero

Documentos terminados en 1: 10 de febrero

Documentos terminados en 2: 11 de febrero

Documentos terminados en 3: 12 de febrero

Documentos terminados en 4: 13 de febrero

Documentos terminados en 5: 18 de febrero

Documentos terminados en 6: 19 de febrero

Documentos terminados en 7: 20 de febrero

Documentos terminados en 8: 23 de febrero

Documentos terminados en 9: 24 de febrero Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de febrero

Documentos terminados en 1: 11 de febrero

Documentos terminados en 2: 12 de febrero

Documentos terminados en 3: 13 de febrero

Documentos terminados en 4: 18 de febrero

Documentos terminados en 5: 19 de febrero

Documentos terminados en 6: 20 de febrero

Documentos terminados en 7: 23 de febrero

Documentos terminados en 8: 24 de febrero

Documentos terminados en 9: 25 de febrero Si querés conocer el calendario de pagos completo de febrero, ingresá aquí y accedé a toda la información actualizada sobre fechas, montos y beneficios correspondientes.