6 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
BOLETÍN OFICIAL

ANMAT habilitó la importación de productos médicos y cosméticos: cuáles entran en el nuevo esquema

La nueva norma de la ANMAT simplifica trámites y autoriza la importación de productos médicos, cosméticos y de higiene de bajo riesgo.

ANMAT habilitó la importación de productos médicos y cosméticos: cuáles entran en el nuevo esquema

ANMAT habilitó la importación de productos médicos y cosméticos: cuáles entran en el nuevo esquema

La norma se inscribe en el proceso de simplificación administrativa impulsado por el Gobierno nacional y en lo establecido por el Decreto N° 892/2025, que promueve un modelo basado en la confianza regulatoria, con el objetivo de agilizar procedimientos sin resignar controles sanitarios.

Lee además
La ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles del mercado: cuáles son y por qué motivos
ATENCIÓN

La ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles del mercado: cuáles son y por qué motivos
ANSES: quiénes cobran este viernes 6 de febrero de 2026
Atención

ANSES: quiénes cobran este viernes 6 de febrero de 2026
image
Entre los productos alcanzados están los cosméticos y perfumes.

Entre los productos alcanzados están los cosméticos y perfumes.

Qué productos médicos y de higiene se podrán importar

La disposición alcanza a una amplia gama de productos, siempre que sean de origen extranjero, cumplan con la normativa sanitaria vigente en la Argentina y se encuadren dentro de las categorías de menor riesgo sanitario.

Entre ellos se incluyen:

  • Productos médicos de clase de riesgo I y II;
  • Productos de diagnóstico in vitro (IVD) de clase A y B que no requieran cadena de frío;
  • Productos domisanitarios;
  • Productos de higiene personal, cosméticos y perfumes;
  • Productos de higiene oral de uso odontológico;
  • Productos higiénicos descartables de uso externo;
  • Productos higiénicos de uso intravaginal.

Importaciones habilitadas solo para empresas registradas

Uno de los ejes centrales de la medida es la implementación de un sistema de inscripción y autorización mediante declaración jurada, que deberá realizarse a través de las plataformas digitales de la ANMAT.

La disposición establece además que estos productos solo podrán ser importados y comercializados por empresas debidamente habilitadas, cuyos productos se encuentren inscriptos y autorizados ante la ANMAT, reforzando así la trazabilidad y responsabilidad de los operadores.

image
Los productos extranjeros deben acreditar niveles de calidad, seguridad y eficacia exigidos en Argentina.

Los productos extranjeros deben acreditar niveles de calidad, seguridad y eficacia exigidos en Argentina.

Calidad, seguridad y controles posteriores

El nuevo esquema apunta a evitar la duplicación de ensayos, mejorar la eficiencia administrativa y favorecer la competitividad comercial, sin afectar los estándares sanitarios exigidos a nivel nacional.

En ese sentido, se aclara que la aceptación de certificaciones extranjeras estará supeditada a que los productos acrediten niveles equivalentes de calidad, seguridad y eficacia a los requeridos en la Argentina.

La norma refuerza además los mecanismos de control ex post, al facultar a la ANMAT a realizar acciones de fiscalización, disponer el retiro de productos del mercado y aplicar sanciones cuando corresponda, conforme a lo previsto en las Leyes N° 16.463 y 18.284.

Según informó Ámbito Financiero, el incumplimiento de la disposición dará lugar a la instrucción de sumarios sanitarios y a la aplicación de sanciones, sin perjuicio de las medidas preventivas previstas en la normativa vigente.

Temas
Seguí leyendo

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en febrero 2026

Reforma laboral en debate: empresas, seguridad social y el impacto sobre el trabajo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 6 de febrero de 2026

Mendoza firmó cuatro convenios con el CFI para impulsar energía, producción, cultura e infraestructura

Comercio e inversiones: Qué implica el nuevo acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 5 de febrero de 2026

Supermercados Carrefour ¿posterga su salida de la Argentina?

Argentina firmó un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos

LO QUE SE LEE AHORA
El Congreso debate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Imagen generada con IA. 
Debate

Reforma laboral en debate: empresas, seguridad social y el impacto sobre el trabajo

Las Más Leídas

La reina departamental, Virginia Gómez sufrió destrato en un programa radial mendocino. 
este jueves

Por qué reinas nacionales enviaron un comunicado que encendió polémica entorno a la Vendimia en Mendoza

Walter Bento, a horas de conocer la pena que deberá cumplir.  video
seguí en vivo la audiencia de cesura

Pidieron que Walter Bento sea condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras
Fue destruida

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras

El acusado fue capturado bajo de una alcantarilla, a metros de donde fue el robo. 
rastrillaje

Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

Walter Bento, en el momento más difícil de su vida.  video
inminente pedido de pena de la fiscalía

Walter Bento volvió a hablar antes de conocer el pedido de pena