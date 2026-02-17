17 de febrero de 2026
Comienza el Año Nuevo Lunar: qué esperar del intenso Caballo de Fuego en 2026

Este 17 de febrero inicia el Año Nuevo Lunar bajo el signo del Caballo de Fuego. Conocé qué dice la tradición para atraer la abundancia y evitar conflictos.

 Por Analía Martín

Este martes 17 de febrero de 2026 comienza el nuevo año en el calendario chino, despidiendo al Año de la Serpiente de Madera para recibir la energía del Caballo de Fuego. Este signo, que se repite únicamente cada 60 años, es reconocido por su carácter impetuoso, su búsqueda de libertad y su capacidad para generar transformaciones profundas y veloces.

La combinación del animal con el elemento fuego sugiere un periodo de gran vitalidad pero también de volatilidad. Según los especialistas, el Año Nuevo Lunar 2026 demandará una gestión inteligente de las emociones para evitar que la impulsividad del caballo desemboque en conflictos interpersonales o decisiones financieras apresuradas.

Lo que se debe hacer y lo que no según la tradición

Para aprovechar la fuerza de este ciclo, la tradición recomienda enfocarse en proyectos que requieran movimiento, comunicación y audacia. Es un año ideal para los emprendimientos que han estado estancados, ya que la energía del Caballo de Fuego empuja hacia la resolución rápida de problemas y la expansión de horizontes sociales.

Por el contrario, se aconseja evitar las confrontaciones directas, especialmente durante los primeros meses del año, ya que el temperamento ardiente de este signo puede escalar discusiones menores a crisis mayores. En el plano económico, la recomendación es la cautela frente a inversiones de alto riesgo, debido a la naturaleza inestable y cambiante que suele acompañar a los años regidos por el fuego.

Año nuevo chino: comienza el año del Caballo de Fuego

Claves para los signos en este ciclo

Para signos como el Tigre y el Perro, este Año Nuevo Lunar se presenta como una etapa de alianzas estratégicas y crecimiento profesional sostenido. En cambio, quienes nacieron bajo el signo de la Rata deberán prestar especial atención a sus gastos y evitar firmas de contratos importantes sin una revisión exhaustiva previa.

El propio Caballo vivirá un año de "renacimiento" que, aunque intenso, le exigirá buscar momentos de pausa para no caer en el agotamiento físico. Para todos los integrantes del zodíaco chino, la clave este 2026 será aprender a "galopar" con determinación pero manteniendo siempre las riendas firmes sobre la propia impaciencia.

