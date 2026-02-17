Comienza el Año Nuevo Lunar: qué esperar del intenso Caballo de Fuego en 2026

Por Analía Martín







Este martes 17 de febrero de 2026 comienza el nuevo año en el calendario chino, despidiendo al Año de la Serpiente de Madera para recibir la energía del Caballo de Fuego. Este signo, que se repite únicamente cada 60 años, es reconocido por su carácter impetuoso, su búsqueda de libertad y su capacidad para generar transformaciones profundas y veloces.

La combinación del animal con el elemento fuego sugiere un periodo de gran vitalidad pero también de volatilidad. Según los especialistas, el Año Nuevo Lunar 2026 demandará una gestión inteligente de las emociones para evitar que la impulsividad del caballo desemboque en conflictos interpersonales o decisiones financieras apresuradas.

personalidades de los signos del horóscopo chino Horóscopo chino y los diferentes signos Lo que se debe hacer y lo que no según la tradición Para aprovechar la fuerza de este ciclo, la tradición recomienda enfocarse en proyectos que requieran movimiento, comunicación y audacia. Es un año ideal para los emprendimientos que han estado estancados, ya que la energía del Caballo de Fuego empuja hacia la resolución rápida de problemas y la expansión de horizontes sociales.

Por el contrario, se aconseja evitar las confrontaciones directas, especialmente durante los primeros meses del año, ya que el temperamento ardiente de este signo puede escalar discusiones menores a crisis mayores. En el plano económico, la recomendación es la cautela frente a inversiones de alto riesgo, debido a la naturaleza inestable y cambiante que suele acompañar a los años regidos por el fuego.

horóscopo chino, caballo de fuego Año nuevo chino: comienza el año del Caballo de Fuego Claves para los signos en este ciclo Para signos como el Tigre y el Perro, este Año Nuevo Lunar se presenta como una etapa de alianzas estratégicas y crecimiento profesional sostenido. En cambio, quienes nacieron bajo el signo de la Rata deberán prestar especial atención a sus gastos y evitar firmas de contratos importantes sin una revisión exhaustiva previa. El propio Caballo vivirá un año de "renacimiento" que, aunque intenso, le exigirá buscar momentos de pausa para no caer en el agotamiento físico. Para todos los integrantes del zodíaco chino, la clave este 2026 será aprender a "galopar" con determinación pero manteniendo siempre las riendas firmes sobre la propia impaciencia.

