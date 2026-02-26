"El inglés abre puertas": la UNCuyo analizó en Aconcagua Radio el mensaje de Messi y su impacto educativo

Messi y el inglés: desde la UNCuyo destacan que es “una herramienta laboral y de acceso al conocimiento”.

Las declaraciones de Lionel Messi, quien reconoció que se arrepiente de no haber estudiado inglés cuando era chico, pusieron nuevamente sobre la mesa la importancia de aprender idiomas en el mundo actual. A partir de ese disparador, en Aconcagua Radio dialogaron con Loana Lombardozzi, secretaria de Políticas Lingüísticas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) , quien analizó el rol del inglés como lengua global.

“Yo debo decir que estoy de acuerdo con los dichos de Messi. No podemos negar que el inglés hoy por hoy actúa como una lengua franca en el mundo globalizado ”, sostuvo Lombardozzi. Y agregó: “Significa una herramienta importantísima, no solo para comunicarse, sino como herramienta laboral y para acceder a distintas áreas del conocimiento”.

La especialista remarcó que en áreas como la tecnología y la programación el inglés es predominante . “Sabemos que en el área tecnológica el idioma que prevalece es el inglés. Por lo tanto, es una muy buena apuesta formar a nuestros hijos en este idioma extranjero ”, señaló.

Ante la consulta sobre si no saber inglés puede convertirse en una barrera, reconoció que “esa es la sensación que uno tiene cuando accede a textos muy técnicos”. Sin embargo, aclaró que la importancia del idioma no se limita al ámbito académico o profesional.

“Viajando a cualquier lugar del mundo, uno se da cuenta de que el inglés es el idioma que prevalece y si uno sabe inglés realmente puede comunicarse en cualquier país”.

Según explicó, entre las principales motivaciones de quienes deciden estudiar una lengua extranjera se encuentran “poder viajar, acceder a becas extranjeras y formarse en alguna casa de estudios en el exterior”.

¿Hay una edad ideal para aprender inglés?

A propósito del planteo de Messi sobre no haberlo aprendido en la infancia, Lombardozzi explicó que, desde el enfoque comunicativo, “el idioma se puede aprender en cualquier etapa de la vida”. No obstante, destacó que los niños “poseen una plasticidad neuronal y una capacidad de aprendizaje del entorno que favorece mucho estos procesos”.

“Cuanto antes se empiece con el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el inglés, es mejor”, afirmó. Además, recordó que el antiguo debate sobre si debía consolidarse primero la lengua materna hoy está superado: “Se ha probado que hay niños completamente bilingües desde muy temprana edad y que un idioma no interfiere con el otro”.

Cursos abiertos en la UNCuyo

Desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas de la UNCuyo ofrecen cursos abiertos a toda la comunidad, sin necesidad de estar inscripto en una carrera universitaria.

“Nuestros cursos son abiertos a todo el público. Son accesibles en cuanto a modalidad y formatos: tenemos opciones virtuales, presenciales e híbridas, con variedad de horarios que permite al público acceder fácilmente”, explicó.

En cuanto al perfil de los estudiantes, señaló que es diverso: “Tenemos alumnos universitarios, profesionales, personas que se acercan por hobby y también muchos jubilados. Aprender un idioma no solo te beneficia como herramienta laboral, sino también desde el punto de vista cognitivo”.

En ese sentido, destacó que el aprendizaje de idiomas favorece procesos de análisis y pensamiento crítico, además de generar espacios de socialización: “Muchas veces los grupos trascienden el estudio y se forman grupos humanos muy lindos”.

Para quienes estén interesados, la información se encuentra disponible en las redes sociales de la Secretaría y en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.

Las palabras de Messi, que pusieron el foco en una oportunidad que siente haber dejado pasar, volvieron a instalar una pregunta vigente: en un mundo cada vez más interconectado, ¿cuánto suma aprender inglés? Desde la UNCuyo, la respuesta es clara: siempre.

