La carne continúa subiendo: por qué parece no tener freno y qué recomiendan desde el sector

Desde comienzo de año la carne bovina ha protagonizado la agenda del consumo por sus reiterados aumentos. De hecho, distintos comercios mendocinos han dado cuenta de esta lamentable situación . Al cierre de febrero, la tendencia se mantuvo y muchos se preguntan por qué la carne sube por encima de la inflación y qué cortes todavía se consiguen a precios accesibles .

Para abordar ese escenario, Aconcagua Radio dialogó con Marcelo Benedetti , dueño de Granja Benedetti, quien aportó su mirada sobre un proceso estrechamente vinculado al crecimiento de las exportaciones y a la fuerte demanda de Estados Unidos , factores que hoy presionan sobre los precios del mercado interno.

Según el empresario, la carne vacuna es hoy una proteína escasa a nivel global y Argentina está bien posicionada por calidad y volumen . “Todos nos quieren comprar. Estamos exportando mucho y eso genera que se vengan nuevos aumentos en lo que es la carne bovina”, sostuvo.

Para Benedetti, el contexto internacional resulta determinante. El mundo, explicó, cuenta con grandes criaderos de cerdo y de pollo, pero no con la misma disponibilidad de carne vacuna. “La proteína bovina es la atracción número uno de la exportación argentina y debemos exportar valor agregado, que es lo que genera empleo”, remarcó.

En ese marco, destacó especialmente el acuerdo con Estados Unidos, un mercado con alto consumo de hamburguesas y exigencias específicas sobre el tenor graso.

Frente a este escenario, Benedetti sostuvo que hay más oportunidades que pérdidas. “Si el sector ganadero, el lácteo y otros empiezan a mirar la exportación con más fuerza, va a venir el empleo y una redistribución de ingresos”, sostuvo. Desde su punto de vista, los aumentos forman parte de un proceso más amplio de reconfiguración económica.

Caídas leves en ventas, pero con impacto en volumen

Desde el lado comercial, Benedetti reconoció que las ventas muestran una baja, aunque moderada. “Venimos con caídas, no importantes, pero sí leves. Nuestra caída está alrededor del 2,5% en volumen”, detalló. Sin embargo, aclaró que, por la escala que manejan, ese porcentaje tiene peso. “No parecería ser grande la caída, pero en los kilos que trabajamos nosotros es importante”, afirmó.

Aun así, sostuvo que el objetivo es acompañar al cliente. “Queremos que puedan seguir consumiendo carne bovina”, dijo, y remarcó que el desafío pasa por adaptarse sin romper el vínculo con el consumidor habitual.

carne bovina

Por el aumento de los precios en carne bovina, otras proteínas toman protagonismo

Benedetti detalló que los cortes populares no han sufrido fuertes aumentos -al rededor de un 2%-. Siguiendo al empresario, el asado se ubica entorno a los 14.000 o 15.000 pesos. Sin embargo, se trata de valores altos en relación al cerdo o al pollo.

“Un bife de cerdo está alrededor de los 7.000 pesos y una costeleta de cerdo cerca de los 6.000. Empieza a costar el 50% o el 30% de lo que vale la carne bovina”, explicó. A esto se suma un mayor consumo de embutidos: “La gente consume más chorizo, más morcilla y, lógicamente, también pollo”.

Para el empresario, no se trata de un abandono de la carne, sino de un cambio en la combinación de consumo.

Qué cortes resisten mejor los aumentos

No todos los cortes se comportan igual frente al nuevo escenario. Benedetti explicó que algunos productos seguirán siendo relativamente más accesibles. “La costilla, el matambre y el vacío son los cortes por excelencia”, dijo. Actualmente, el matambre ronda los 14.990 pesos y la costilla los 15.000.

Según detalló, el asado y el matambre no tienen la misma demanda internacional que cortes premium como el bife ancho, el lomo o la nalga. “Esos cortes finos, que acá valen 15, 17 o 20 dólares, en Estados Unidos se pagan 50, 60 o 70 dólares”, señaló.

Consejos para carnicerías y comercios chicos

Benedetti, consultado por el impacto en el comercio minorista, sostuvo: “Apoyamos mucho al carnicero tradicional, al carnicero de barrio”. En ese sentido, recomendó reconvertir el negocio. “Lo que sugerimos es transformar la carnicería en un multirrubro de proteínas”, explicó. Esto implica trabajar más cerdo, más embutidos y más pollo, siempre en cercanía con los clientes.

Para el empresario, la clave está en adaptarse al nuevo escenario sin perder identidad. “La carne bovina va a seguir estando, pero en un contexto distinto”, concluyó.

