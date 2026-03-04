Carlos Gallo alerta sobre la caída en los ingresos de ANSES: ¿qué pasa con las jubilaciones?

El Sistema Previsional argentino atraviesa una nueva etapa de tensión financiera. La caída en la recaudación de impuestos y aportes, sumada al avance del monotributo sobre el empleo registrado, reduce los ingresos de ANSES . En Aconcagua Radio , Carlos Gallo analizó la situación y advirtió que el problema no es solo actual, sino que puede profundizarse en el tiempo.

Carlos Gallo (CG): El sistema tiene una solidaridad intrageneracional, que significa que aportamos quienes tenemos un trabajo para quienes no lo tienen . Un niño que cobra una pensión por incapacidad nunca aportó, y sin embargo el sistema lo cubre. No hay un ida y vuelta tan simple.

Para entender cómo funciona, hay que tener en cuenta que el 90% de lo que invierte ANSES va a jubilaciones y pensiones . El 10% restante es para asignaciones familiares, AUH, pagos por nacimiento, adopción y otras prestaciones .

CG: No. El sistema es de reparto asistido. En teoría, se dice que se necesitan cuatro aportantes para sostener un jubilado . Eso sería un sistema 100% de reparto . En Argentina eso es inviable, incluso con pleno empleo , principalmente por el envejecimiento poblacional.

Por eso no se financia solo con aportes y contribuciones, sino también con impuestos. Parte del IVA, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y el impuesto a los combustibles van al sistema. El año pasado, la eliminación del Impuesto PAIS explicó uno de los principales huecos: hubo una caída interanual real del 9% en los impuestos que financian el sistema previsional.

¿Qué muestran los últimos datos de recaudación?

CG: En febrero de 2026 hubo una caída real del 9,33% respecto a febrero de 2025. El IVA cayó 3%, los débitos y créditos 7,32%, y los aportes y contribuciones casi 5%. Lo único que aumentó fue combustibles, pero por el aumento del precio, que fue por encima de la inflación. En términos de cantidad, el incremento es marginal.

Tenemos una caída muy importante. Si esto se sostiene en el tiempo, el problema va a ser cada vez mayor.

¿Qué impacto tendrá la reforma laboral?

CG: La reforma laboral prevé una quita de contribuciones patronales que hoy van a ANSES y que pasarán a los Fondos de Asistencia Laboral. Se estiman 2.500 millones de dólares anuales menos para el sistema previsional.

Se ha desfinanciado el sistema en el último tiempo y esto probablemente se profundice cuando termine 2026 con la reglamentación completa. Va a haber menos dinero. Y cuando se diga que el sistema no tiene plata, va a ser cierto. El problema es si eso es inducido.

¿Qué pasa con las jubilaciones y la fórmula de movilidad?

CG: Hoy las jubilaciones se actualizan por IPC de dos meses atrás. En marzo aumentan 2,88%, que fue la inflación de enero. Pero el bono de 70.000 pesos está congelado desde marzo de 2024.

Según un informe del CEPA, las jubilaciones con bono están 18,2% por debajo del último trimestre del gobierno anterior. Hay una pérdida de poder adquisitivo muy importante.

¿Cuál es el escenario hacia adelante?

CG: Si disminuyen los ingresos del sistema previsional y el gobierno mantiene el objetivo de superávit fiscal, no va a quedar otra que disminuir el gasto en seguridad social. Básicamente están vaciando la caja. Y eso explica la caída del financiamiento y la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones.

