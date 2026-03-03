Con el precio del petróleo en alza a nivel mundial, ¿qué puede pasar con la nafta en Mendoza?

Con el precio del petróleo en alza a nivel mundial, ¿qué puede pasar con la nafta en Argentina?

El conflicto en Medio Oriente mantiene en vilo a los mercados internacionales, sobre todo por su impacto en el suministro y el precio del petróleo . En ese contexto, el presidente de YPF, Horacio Marín , advirtió que una suba en los combustibles es posible en la Argentina, Mendoza, aunque descartó aumentos bruscos en el corto plazo.

“Si los precios del petróleo se mantienen durante meses altos, van a terminar impactando en el surtidor; pero será lentamente”, sostuvo Marín en declaraciones radiales. Y buscó llevar calma: “No va a haber cimbronazos” en las estaciones de servicio.

Guerra y Mercados Guerra en Irán: Petróleo al alza, mercados a la baja y temor a un nuevo shock global

OFENSIVA MILITAR Conflicto en Medio Oriente: el petróleo se dispara y crece la presión sobre los precios

Los valores del crudo se dispararon a comienzos de la semana hasta un 13% , luego del bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz —ubicado entre Omán e Irán—, por donde circula cerca del 20% del suministro global.

Este martes, los precios continuaban en alza y trepaban hasta un 6% adicional , según reportaron medios internacionales.

En ese escenario, Marín remarcó la incertidumbre que domina al mercado: “Es impredecible lo que va a pasar”. Y explicó que “en este momento hay 15 millones de barriles que no pueden salir del estrecho de Ormuz y el precio del barril se fue a US$82”.

La política de aumentos de YPF

Frente a este panorama, el titular de la petrolera señaló que la compañía mantiene una política de ajustes graduales. “Nosotros tenemos una política de precios por la que vamos promediando y va corriendo en los días. Tratamos de evitar el traslado al consumidor de precios de un día para el otro”, afirmó.

De esta manera, si el conflicto se prolonga y el crudo se mantiene en niveles elevados, el impacto en los surtidores sería paulatino y no inmediato, según la estrategia que plantea la empresa.