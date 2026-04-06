Qué hará Mendoza con el adelanto de coparticipación que habilitó Nación

Con la oficialización del adelanto de coparticipación por parte del Gobierno nacional, el gobierno de Mendoza definió en qué se utilizarán los fondos que ingresarán a la provincia.

El monto solicitado por parte del Ejecutivo provincial a la Nación es de $130.000 millones , de un total de $400.000 millones que se distribuirán entre 12 provincias , por lo cual no hay demasiadas expectativas de que finalmente sea esa la cantidad que se le transfiera a Mendoza.

Adelantos de coparticipación: qué condiciones pone Nación y por qué Mendoza vuelve a pedir fondos

El Gobierno oficializó el adelanto de coparticipación y Mendoza queda entre las provincias alcanzadas

Según explicaron desde el Gobierno, el monto que reciba tendrá un destino concreto: ordenar el flujo de ingresos en un contexto de caída de la recaudación.

El punto central que marcaron es que el adelanto no implica más dinero para gastar, sino un cambio en los tiempos en los que la provincia recibe esos recursos.

“Es un anticipo de fondos que ya le corresponden a Mendoza”, explicaron desde el Ejecutivo en referencia a la masa de coparticipación que se distribuye automáticamente entre las provincias.

Esto significa que el impacto es financiero: mejora la disponibilidad de caja en el corto plazo, pero no incrementa el total de ingresos del año.

El contexto: caída de la coparticipación

La decisión de recurrir a este mecanismo está directamente vinculada a la baja en las transferencias nacionales que vienen registrando las provincias.

En los últimos meses, la coparticipación mostró caídas en términos reales, lo que generó un escenario más ajustado para las cuentas provinciales.

Uno de los aspectos centrales del esquema es que los fondos deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal.

Esto se hará a través de descuentos en futuras transferencias de coparticipación, lo que implica que en los próximos meses Mendoza tendrá menos recursos disponibles por ese concepto.

Por eso, desde el Gobierno insisten en que se trata de un instrumento de administración financiera y no de una fuente de financiamiento permanente.

El destino de los fondos

Desde el Ejecutivo indicaron que se destinará a afrontar vencimientos de deuda de 2026.

Cabe aclarar que este dinero no podrá utilizarse para gastos corrientes, por lo que desde la Casa de Gobierno entienden que se trata de un mecanismo que le permitirá un roll over, sin recurrir al mercado privado, con tasas más elevadas.

Mientras que el adelanto de la coparticipación tendrá un interés del 15%, en la banca privada ronda el 35%.