San Rafael: venía haciendo "wheelie", mordió el cordón y murió

El hecho ocurrió en la tarde de este martes en Cuadro Benegas

Un adolescente de 17 años falleció este martes por la tarde en un accidente vial en el distrito sanrafaelino de Cuadro Benegas .

El siniestro ocurrió cerca de las 16.40 en la intersección de Santa María de Oro y General Paz , donde una motocicleta Zanella 200cc terminó impactando contra el cordón del boulevard .

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue identificada como Ian Joel Carrasco Montaña . Cuando llegó la ambulancia, los médicos constataron que el joven había muerto en el lugar.

Según la Policía, el motociclista circulaba realizando “wheelie” y en esa maniobra perdió el control del rodado. Como consecuencia, cayó violentamente al asfalto.

Las versiones fueron confirmadas por testigos del hecho, que aseguraron que el adolescente zigzaguiaba con la moto, mordió el cordón y terminó impactando contra un poste de alumbrado público, lo que habría provocado la herida mortal.

El joven llevaba casco, aunque no alcanzó a salvarle la vida. En el lugar trabajó Policía Científica, Policía Vial y la Comisaría 62.