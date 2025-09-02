Ricardo Arjona en Argentina: dónde toca, cuándo y cómo sacar las entradas

Por Sitio Andino MuchoShow







Hace poco se confirmó el esperado regreso de Ricardo Arjona a la Argentina, en el marco de su tour “Lo que el Seco no dijo”. En esta nota te contamos cuándo y dónde se presentará y cómo conseguir las entradas.

Ricardo Arjona (2) Ricardo Arjona vuelve a la Argentina con un show increíble Ricardo Arjona en Argentina: dónde toca, cuándo y cómo sacar las entradas Según el anuncio oficial, el cantautor guatemalteco se presentará en el Movistar Arena los días 1 y 2 de mayo de 2026. Su regreso llega en un momento de gran repercusión para el artista.

Arjona vuelve a Buenos Aires como parte de la gira que acompaña su próximo álbum. Sobre este proyecto, el propio músico expresó: "Es uno de los mejores trabajos que he realizado hasta ahora.". La experiencia promete ser inolvidable, repasando tanto sus grandes éxitos como sus nuevas composiciones.

Los tickets estarán disponibles únicamente a través del sitio oficial de Movistar Arena, con la producción a cargo de Fenix Entertainment. La preventa exclusiva para clientes con tarjeta Santander American Express comenzará el martes 2 de septiembre a las 10, con una duración de 48 horas o hasta agotar stock.

Durante este periodo, se podrán adquirir entradas en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general se abrirá posteriormente para todos los medios de pago. / La Voz Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.