Los Miranda! ya definieron a sus cinco salvados en La Voz Argentina: quiénes siguen en competencia

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, los Miranda! se llevaron todas las miradas al elegir a los cinco participantes que continúan en competencia . ¿Querés saber quiénes son? Te lo contamos.

Antes que nada, cabe recordar la dinámica de los Playoffs : los coaches seleccionan a cinco concursantes que avanzan directamente a la próxima etapa , mientras que otros seis quedan sujetos al voto del público , que salva a tres . De esta forma, el equipo pasa de 11 a 8 integrantes.

Los Miranda! tuvieron la difícil tarea de seleccionar a cinco participantes

Luego de disfrutar todas las presentaciones y tras varios minutos de deliberación, el famoso dúo tuvo la difícil tarea de seleccionar a quienes continúan en pie :

De esta manera, el team Miranda! ya está casi completo para la próxima etapa. Solo resta conocer la definición de los clasificados restantes.

