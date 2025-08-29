Los Miranda! ya definieron a sus cinco salvados en La Voz Argentina: quiénes siguen en competencia

En detalle

En La Voz Argentina, los Miranda! eligieron a sus cinco favoritos para seguir en competencia. ¿Querés saber quiénes son? En esta nota te lo contamos.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, los Miranda! se llevaron todas las miradas al elegir a los cinco participantes que continúan en competencia. ¿Querés saber quiénes son? Te lo contamos.

Los Miranda! tuvieron la difícil tarea de seleccionar a cinco participantes

Antes que nada, cabe recordar la dinámica de los Playoffs: los coaches seleccionan a cinco concursantes que avanzan directamente a la próxima etapa, mientras que otros seis quedan sujetos al voto del público, que salva a tres. De esta forma, el equipo pasa de 11 a 8 integrantes.

Luego de disfrutar todas las presentaciones y tras varios minutos de deliberación, el famoso dúo tuvo la difícil tarea de seleccionar a quienes continúan en pie:

  • Joaquín Martínez (salvado previamente)
  • Thomás Guzmán
  • Josué Cordero
  • Sofía Verna
  • Pablo Cuello
Embed - Los Miranda! anunciaron quiénes son los 5 artistas que siguen en su team - La Voz Argentina 2025

De esta manera, el team Miranda! ya está casi completo para la próxima etapa. Solo resta conocer la definición de los clasificados restantes.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

