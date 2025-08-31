El Inter Miami de Lionel Messi juega la final de la Leagues Cup: hora y dónde verlo

Lionel Messi aparecer como la máxima estrella,

Este domingo a las 21:00 en el Lumen Field, el Inter Miami CF y Seattle Sounders disputarán la final de la Leagues Cup 2025, un duelo que coronará al nuevo campeón del certamen. Con Lionel Messi como máxima estrella, las “Garzas” de Florida intentarán sumar un nuevo título internacional frente a un rival que buscará aprovechar su localía y frenar el poder ofensivo de los de Mascherano. Leé la nota de Sitio Andino y enterate cómo viene la historia.

El camino a la final para el Inter Miami CF El Inter Miami llegó tras vencer 3-1 a Orlando City, con un doblete de Messi y otro tanto de Telasco Segovia, mostrando solidez y contundencia. Del otro lado, el Seattle Sounders eliminó al L.A. Galaxy con un 2-0 gracias a los goles de Pedro de la Vega y Osaze De Rosario.

Detalles y probables formaciones del Inter Miami CF y su rival Estadio: Lumen Field (Seattle)

Árbitro: Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)

Hora: 21:00 (Argentina)

TV: Apple TV

Seattle Sounders: Andrew Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Jon Bell; Paul Rothrock, Obed Vargas, Cristian Roldán; Pedro de la Vega, Osaze De Rosario y Jesús Ferreira. DT: Brian Schmetzer.

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Yannick Bright, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Baltasar Rodríguez y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.



LA FINAL DE LA LEAGUES CUP pic.twitter.com/C4g9E7lksH — El Diez (@el10derosario) August 31, 2025