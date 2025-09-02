La Selección en el Monumental: shows en vivo, entradas y el último partido de Messi en las Eliminatorias

El próximo 4 de septiembre, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección de fútbol de Argentina enfrentará a Venezuela en el estadio Monumental. Con entradas agotadas, el duelo tendrá un marco espectacular y marcará el final de Lionel Messi en este certamen clasificatorio.
Shows en vivo y la previa de la Selección de fútbol de Argentina en el Monumental
La AFA confirmó que habrá tres espectáculos musicales antes del partido: La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de animar la jornada y ponerle ritmo a la previa. Por eso, se recomienda a los hinchas llegar con anticipación, al menos dos horas antes del inicio, para disfrutar de los shows y evitar demoras en los accesos.
Además, se informó que los menores desde 3 años deben abonar platea completa. En el caso de las personas con discapacidad, el ingreso se gestiona previamente en www.deportick.com: quienes no realizaron el trámite y retiraron la entrada de forma anticipada, no podrán acceder el día del partido.
Con música, emoción y el último partido de Messi en Eliminatorias, el Monumental se prepara para una noche inolvidable.