el detalle completo

La Selección en el Monumental: shows en vivo, entradas y el último partido de Messi en las Eliminatorias

La Selección de fútbol de Argentina choca contra la Vinotinto por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Repasá lo que se viene.

La Selección de fútbol de Argentina vivirá una fiesta.

La Selección de fútbol de Argentina vivirá una fiesta.

Por Sitio Andino Deportes

El próximo 4 de septiembre, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección de fútbol de Argentina enfrentará a Venezuela en el estadio Monumental. Con entradas agotadas, el duelo tendrá un marco espectacular y marcará el final de Lionel Messi en este certamen clasificatorio.

Shows en vivo y la previa de la Selección de fútbol de Argentina en el Monumental

La AFA confirmó que habrá tres espectáculos musicales antes del partido: La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de animar la jornada y ponerle ritmo a la previa. Por eso, se recomienda a los hinchas llegar con anticipación, al menos dos horas antes del inicio, para disfrutar de los shows y evitar demoras en los accesos.

Lee además
El Dibu Martínez atraviesa horas de incertidumbre.  
no tuvo suerte

Manchester United dejó de lado a Emiliano "Dibu" Martínez y fichó a Lammens: qué será del campeón del mundo
La Selección de fútbol de Argentina va por todo.
El detalle completo

Cuándo juega la Selección por las Eliminatorias: días, horarios y rivales rumbo al Mundial 2026

  • Martes 2/09: todos los sectores, de 9 a 15 hs.

  • Miércoles 3/09: todos los sectores, de 9 a 15 hs.

Además, se informó que los menores desde 3 años deben abonar platea completa. En el caso de las personas con discapacidad, el ingreso se gestiona previamente en www.deportick.com: quienes no realizaron el trámite y retiraron la entrada de forma anticipada, no podrán acceder el día del partido.

Con música, emoción y el último partido de Messi en Eliminatorias, el Monumental se prepara para una noche inolvidable.

Temas
Seguí leyendo

Dos talentos mendocinos integran la prelista de la Selección Argentina Sub 20

Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección para la fecha de las Eliminatorias: repasá los nombres

Lionel Messi confirmó su último partido con la Selección ¿Cuándo y contra quién?

La AFA confirmó los costos de las entradas para ver a la Selección ¿Precio popular o tomada de pelo?

Bomba en Europa: Alejandro Garnacho podría quedar colgado en Manchester y perder el Mundial 2026

Argentina disputará la Finalissima ante España ¿Cuándo se juega?

Juega en la Selección, clavó un golazo a lo Di María y lo quieren en la Premier ¿De quién se trata?

Walter Ribonetto y su desahogo ¿La primera victoria de Godoy Cruz marca el inicio de la levantada?

LO QUE SE LEE AHORA
Gozan los del Tomba por tres puntos de oro (Foto: Prensa GC).
festejo bodeguero

El Tomba lo aguantó con uno menos y derrotó 3-1 a Platense ¿Le dijo adiós al descenso?

Las Más Leídas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

La historia de una innovadora en el aceite de oliva en Mendoza.
Economias Regionales

La historia de una innovadora en el aceite de oliva en Mendoza

Intensa búsqueda de un mendocino en París, Francia. 
intensa búsqueda

Preocupación por el paradero de un mendocino que desapareció en París

Terrible accidente vial en pleno San Rafael. 
internados en el schestakow

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

El viernes 10 de octubre será feriado en la Argentina, por lo que se viene un nuevo fin de semana largo.
Oficial

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo será el próximo fin de semana largo

Te Puede Interesar

Félix, Destéfanis y Fernando Ubieta, juntos en los festejos por Santa Rosa de Lima video
Elecciones 2025

Defensa frente a obediencia: la apuesta del peronismo mendocino en las urnas

Por Facundo La Rosa
Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este marts 2 de septiembre en Mendoza
El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 2 de septiembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Panaderías: cuál es el nuevo perfil del consumidor mendocino
El nuevo perfil del consumidor

Panaderías en Mendoza: qué dijo la Asociación sobre cierres y consumo

Por Celeste Funes