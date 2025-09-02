Taekwondo en Mendoza: un torneo rutilante reunirá a 300 competidores de Argentina y Chile

Taekwondo del mejor en suelo mendocino.

Por Martín Sebastián Colucci







El próximo 13 de septiembre, la provincia de Mendoza será sede de la XI Copa Provincia de Taekwondo, un evento que reunirá a más de 300 competidores de Argentina y Chile en el Estadio Cubierto Dr. Vicente Polimeni. Será una jornada única para los amantes de las artes marciales y una fiesta deportiva con proyección internacional.

Un torneo de Taekwondo con excelencia deportiva y compromiso social El certamen es organizado por la Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa), bajo la dirección del Maestro Ezequiel Unzien (VII Dan, Bi-campeón Mundial). Más allá de la competencia, la Copa busca consolidar el Taekwon-Do como herramienta de integración y contención social, fomentando valores de respeto, disciplina y superación en niños, niñas y adolescentes en un contexto cada vez más desafiante.

Más de 300 competidores de Argentina y Chile se darán cita en el Polimeni

¿Ya elegiste a quién vas a alentar?

Todo en @sitioandinomza #Taekwondo #Mendoza #XIcopaprovincia pic.twitter.com/CZyKMqOZRI — Sebastián Colucci (@MSColucci) September 2, 2025 La medalla oficial y una celebración del deporte de Mendoza En esta edición se presentó la medalla oficial de la XI Copa Provincia de Mendoza, símbolo de esfuerzo y reconocimiento para los competidores que participarán del evento modelo de la región de Cuyo.

La organización invita a toda la comunidad mendocina e instituciones deportivas a acompañar esta gran celebración, que no solo impulsa la identidad deportiva y cultural de Mendoza, sino que también posiciona a la provincia como un referente en la práctica del Taekwon-Do.

Taekwondo: quiénes son los dos hermanos mendocinos que la rompieron en el Mundial Dos jóvenes mendocinos pusieron al taekwondo local en lo más alto del mundo. Nicolás Fernández, de 17 años, y su hermana Lucía, de 11, participaron del Campeonato Mundial de Taekwondo ATA 2025 en la ciudad de Phoenix, Estados Unidos, como parte del equipo de la academia Virtuos Martial Arts Mendoza. Su participación fue motivo de orgullo tanto para su institución como para la provincia y el país.