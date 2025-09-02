Taekwondo en Mendoza: un torneo rutilante reunirá a 300 competidores de Argentina y Chile

El próximo 13 de septiembre, la provincia de Mendoza será sede de la XI Copa Provincia de Taekwondo, un evento que reunirá a más de 300 competidores de Argentina y Chile en el Estadio Cubierto Dr. Vicente Polimeni. Será una jornada única para los amantes de las artes marciales y una fiesta deportiva con proyección internacional.
Un torneo de Taekwondo con excelencia deportiva y compromiso social
El certamen es organizado por la Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa), bajo la dirección del Maestro Ezequiel Unzien (VII Dan, Bi-campeón Mundial). Más allá de la competencia, la Copa busca consolidar el Taekwon-Do como herramienta de integración y contención social, fomentando valores de respeto, disciplina y superación en niños, niñas y adolescentes en un contexto cada vez más desafiante.
La medalla oficial y una celebración del deporte de Mendoza
En esta edición se presentó la medalla oficial de la XI Copa Provincia de Mendoza, símbolo de esfuerzo y reconocimiento para los competidores que participarán del evento modelo de la región de Cuyo.
La organización invita a toda la comunidad mendocina e instituciones deportivas a acompañar esta gran celebración, que no solo impulsa la identidad deportiva y cultural de Mendoza, sino que también posiciona a la provincia como un referente en la práctica del Taekwon-Do.
