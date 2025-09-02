polideportivo

Taekwondo en Mendoza: un torneo rutilante reunirá a 300 competidores de Argentina y Chile

El 13 de septiembre se disputará la XI Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo en el Polimeni: conocé todos los detalles del certamen internacional.

Taekwondo del mejor en suelo mendocino.

Taekwondo del mejor en suelo mendocino.

 Por Martín Sebastián Colucci

El próximo 13 de septiembre, la provincia de Mendoza será sede de la XI Copa Provincia de Taekwondo, un evento que reunirá a más de 300 competidores de Argentina y Chile en el Estadio Cubierto Dr. Vicente Polimeni. Será una jornada única para los amantes de las artes marciales y una fiesta deportiva con proyección internacional.

Un torneo de Taekwondo con excelencia deportiva y compromiso social

El certamen es organizado por la Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa), bajo la dirección del Maestro Ezequiel Unzien (VII Dan, Bi-campeón Mundial). Más allá de la competencia, la Copa busca consolidar el Taekwon-Do como herramienta de integración y contención social, fomentando valores de respeto, disciplina y superación en niños, niñas y adolescentes en un contexto cada vez más desafiante.

Lee además
Franco Colapinto quiere ser protagonista.
automovilismo

Franco Colapinto en Monza: día, hora y dónde ver al piloto argentino en el Gran Premio de Italia 2025
El Club Sportivo Independiente Rivadavia dio el salto a Primera tras más de cien años de historia.
El Azul del parque

La Lepra, el ascenso a Primera y una historia de una pasión inexplicable
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1962836713652298152&partner=&hide_thread=false

La medalla oficial y una celebración del deporte de Mendoza

En esta edición se presentó la medalla oficial de la XI Copa Provincia de Mendoza, símbolo de esfuerzo y reconocimiento para los competidores que participarán del evento modelo de la región de Cuyo.

La organización invita a toda la comunidad mendocina e instituciones deportivas a acompañar esta gran celebración, que no solo impulsa la identidad deportiva y cultural de Mendoza, sino que también posiciona a la provincia como un referente en la práctica del Taekwon-Do.

Taekwondo: quiénes son los dos hermanos mendocinos que la rompieron en el Mundial

Dos jóvenes mendocinos pusieron al taekwondo local en lo más alto del mundo. Nicolás Fernández, de 17 años, y su hermana Lucía, de 11, participaron del Campeonato Mundial de Taekwondo ATA 2025 en la ciudad de Phoenix, Estados Unidos, como parte del equipo de la academia Virtuos Martial Arts Mendoza. Su participación fue motivo de orgullo tanto para su institución como para la provincia y el país.

Temas
Seguí leyendo

La Selección en el Monumental: shows en vivo, entradas y el último partido de Messi en las Eliminatorias

Manchester United dejó de lado a Emiliano "Dibu" Martínez y fichó a Lammens: qué será del campeón del mundo

Walter Ribonetto y su desahogo ¿La primera victoria de Godoy Cruz marca el inicio de la levantada?

El Tomba lo aguantó con uno menos y derrotó 3-1 a Platense ¿Le dijo adiós al descenso?

Gimnasia y Esgrima empató 1-1 ante Chicago: punto clave o mala fortuna en la lucha por el ascenso

Huracán Las Heras sufrió una dura derrota ante Brown de Madryn por el Federal A ¿Se complicó en la tabla?

Cuándo juega la Selección por las Eliminatorias: días, horarios y rivales rumbo al Mundial 2026

Brisa Alfonzo impuso su boxeo y se consagró campeona argentina en el Polimeni: repasá todos los combates

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección de fútbol de Argentina vivirá una fiesta.
el detalle completo

La Selección en el Monumental: shows en vivo, entradas y el último partido de Messi en las Eliminatorias

Las Más Leídas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Terrible accidente vial en pleno San Rafael. 
internados en el schestakow

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre
Oficial

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial
Operativo

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

Cuáles son las promociones que ofrecen bancos y billeteras virtuales en el inicio de septiembre
ECONOMÍA FAMILIAR

Cuáles son las promociones que ofrecen bancos y billeteras virtuales en el inicio de septiembre

Te Puede Interesar

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Por Natalia Mantineo
Alfredo Cornejo: El radicalismo está sufriendo una crisis como partido nacional.
De cara a los comicios

Alfredo Cornejo: "El radicalismo está sufriendo una crisis como partido nacional"

Por Sitio Andino Política
El 15% de las víctimas había denunciado previamente
Un femicidio cada 36 horas

Argentina registró 164 femicidios en 2025 y Mendoza se ubicó entre las provincias más afectadas

Por Carla Canizzaro