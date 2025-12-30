30 de diciembre de 2025
Sitio Andino
El Mundial 2026 bate récords históricos: más de 150 millones de pedidos por entradas

La FIFA confirmó una demanda inédita para el esperado Mundial 2026, con más de 150 millones de solicitudes de entradas. Mirá el detalle.

La FIFA informó una cifra récord de pedidos de tickets para el próximo Mundial 2026. &nbsp;

La FIFA informó una cifra récord de pedidos de tickets para el próximo Mundial 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Mundial 2026 ya comenzó a romper récords incluso antes de que ruede la pelota. La FIFA confirmó que recibió más de 150 millones de solicitudes de entradas desde la apertura de la primera fase de venta, una cifra sin precedentes que refleja el impacto global de la próxima Copa del Mundo.

El fenómeno dimensiona el alcance de una Copa del Mundo que marcará un hito: será la primera con 48 selecciones participantes y contará con 104 partidos a lo largo del calendario, ampliando de forma significativa la experiencia para los hinchas.

La palabra de Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el impacto inmediato del proceso de venta y celebró el interés masivo: “La demanda multiplicada por 30 en apenas 15 días demuestra el increíble interés que despertó el Mundial”, señaló el dirigente, quien además remarcó que la respuesta de los fanáticos confirma “la pasión que siente el mundo por el fútbol”.

Infantino también anticipó que el torneo de 2026 marcará “un antes y un después” en la historia de la competencia, tanto por su formato como por su alcance global.

Cómo sigue la venta de entradas para el Mundial 2026

Desde la FIFA recordaron que el proceso de solicitud de tickets continuará abierto hasta el 13 de enero, tras lo cual se realizará un sorteo para garantizar igualdad de oportunidades entre los interesados. Además, se informó que los precios no sufrirán modificaciones en esta etapa inicial.

Entre las opciones disponibles, el organismo confirmó una categoría especial de entradas desde 60 dólares, destinada a hinchas de selecciones que logren la clasificación al torneo.

