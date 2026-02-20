Fórmula 1: Gasly mostró solidez con Alpine en Bahréin y crece la expectativa por Colapinto

Mientras Charles Leclerc marcó el ritmo en la sesión matutina del último día de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin, la atención argentina estuvo puesta en el rendimiento del Alpine. Pierre Gasly finalizó sexto, completó 57 vueltas sin inconvenientes y dejó señales alentadoras pensando en el debut oficial de Franco Colapinto en la Fórmula 1.
Pierre Gasly giró sin problemas y el Alpine mostró fiabilidad
El francés cerró una mañana prolija, a 1s157 del mejor tiempo de Leclerc, en una tanda donde lo más importante para Alpine fue comprobar el comportamiento del A526 en ritmo de carrera. Gasly pudo completar un programa extenso sin fallas mecánicas, un dato clave teniendo en cuenta que se trata del mismo modelo que utilizará Colapinto durante la temporada.
Para Colapinto, que se prepara para su primera temporada completa en la máxima categoría, estos registros alimentan el optimismo: el equipo cerró la pretemporada sin sobresaltos técnicos y con una base sólida para comenzar el año.
La actividad en Bahréin continuará con la sesión nocturna (de 9 a 13, hora argentina), que marcará el cierre definitivo de los ensayos antes del inicio oficial del Mundial.