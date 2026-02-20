Fórmula 1: Gasly mostró solidez con Alpine en Bahréin y crece la expectativa por Colapinto

Pierre Gasly giró 57 vueltas con el Alpine en Bahréin y dejó sensaciones positivas para el equipo del argentino Colapinto, en la Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes







Mientras Charles Leclerc marcó el ritmo en la sesión matutina del último día de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin, la atención argentina estuvo puesta en el rendimiento del Alpine. Pierre Gasly finalizó sexto, completó 57 vueltas sin inconvenientes y dejó señales alentadoras pensando en el debut oficial de Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Pierre Gasly giró sin problemas y el Alpine mostró fiabilidad El francés cerró una mañana prolija, a 1s157 del mejor tiempo de Leclerc, en una tanda donde lo más importante para Alpine fue comprobar el comportamiento del A526 en ritmo de carrera. Gasly pudo completar un programa extenso sin fallas mecánicas, un dato clave teniendo en cuenta que se trata del mismo modelo que utilizará Colapinto durante la temporada.

Detrás del monegasco se ubicaron Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Esteban Ocon e Isack Hadjar, todos a menos de un segundo del líder, lo que marca la paridad del pelotón en esta fase final de pruebas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/2024803239225331829&partner=&hide_thread=false PIERRE GASLY COMPLETÓ LA MAÑANA EN BARÉIN



El francés cerró la sesión matutina con 57 vueltas a bordo del Alpine A526, finalizando P6 registrando un tiempo de 1:34.846 utilizando neumáticos medios C3.



Por la tarde volverá a pista para finalizar con los test de pretemporada. pic.twitter.com/KWttRwNChJ — Corazondef1 (@Corazondef1) February 20, 2026 Señales positivas para Franco Colapinto antes del inicio del Mundial Más allá del dominio de Ferrari, el foco argentino estuvo puesto en Alpine. El auto mostró estabilidad, buen ritmo sostenido y confiabilidad, tres aspectos fundamentales de cara al arranque del campeonato.

Para Colapinto, que se prepara para su primera temporada completa en la máxima categoría, estos registros alimentan el optimismo: el equipo cerró la pretemporada sin sobresaltos técnicos y con una base sólida para comenzar el año. La actividad en Bahréin continuará con la sesión nocturna (de 9 a 13, hora argentina), que marcará el cierre definitivo de los ensayos antes del inicio oficial del Mundial.