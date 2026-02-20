20 de febrero de 2026
Sitio Andino
automovilismo

Fórmula 1: Gasly mostró solidez con Alpine en Bahréin y crece la expectativa por Colapinto

Pierre Gasly terminó sexto en la sesión matutina de Bahréin y el Alpine respondió sin fallas en las práctias de la dura Fórmula 1. Mirá lo que pasó.

Pierre Gasly giró 57 vueltas con el Alpine en Bahréin y dejó sensaciones positivas para el equipo del argentino Colapinto, en la Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

Mientras Charles Leclerc marcó el ritmo en la sesión matutina del último día de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin, la atención argentina estuvo puesta en el rendimiento del Alpine. Pierre Gasly finalizó sexto, completó 57 vueltas sin inconvenientes y dejó señales alentadoras pensando en el debut oficial de Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Pierre Gasly giró sin problemas y el Alpine mostró fiabilidad

El francés cerró una mañana prolija, a 1s157 del mejor tiempo de Leclerc, en una tanda donde lo más importante para Alpine fue comprobar el comportamiento del A526 en ritmo de carrera. Gasly pudo completar un programa extenso sin fallas mecánicas, un dato clave teniendo en cuenta que se trata del mismo modelo que utilizará Colapinto durante la temporada.

Detrás del monegasco se ubicaron Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Esteban Ocon e Isack Hadjar, todos a menos de un segundo del líder, lo que marca la paridad del pelotón en esta fase final de pruebas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/2024803239225331829&partner=&hide_thread=false

Señales positivas para Franco Colapinto antes del inicio del Mundial

Más allá del dominio de Ferrari, el foco argentino estuvo puesto en Alpine. El auto mostró estabilidad, buen ritmo sostenido y confiabilidad, tres aspectos fundamentales de cara al arranque del campeonato.

Para Colapinto, que se prepara para su primera temporada completa en la máxima categoría, estos registros alimentan el optimismo: el equipo cerró la pretemporada sin sobresaltos técnicos y con una base sólida para comenzar el año.

La actividad en Bahréin continuará con la sesión nocturna (de 9 a 13, hora argentina), que marcará el cierre definitivo de los ensayos antes del inicio oficial del Mundial.

