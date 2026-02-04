Camino a la Copa Mundial de Fútbol 2026: Argentina ya definió su base y horarios de partidos

La Selección de Fútbol de Argentina ya tiene sede.

Este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino hizo oficial a través de las redes sociales que "tras varios viajes de inspección encabezados por el Preparador Físico, Luis Martín, el Preparador Físico Alterno, Juan Tamone, y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia".

Esta decisión se tomó "de acuedo a las distancias entre ciudaddes pero principalmente a las comodidades para la delegación". En esa ciudad, el equipo comandado por Lionel Scaloni se enfrentará a Argelia en el estreno y a Jordania en la tercera jornada, mientras que la segunda fecha será en Dallas ante Austria.

"Su lugar en el mapa es en el medio oeste de Estados Unidos, cerca del centro geográfico del país en la confluencia del segundo río más grande del país, el río Misuri y el río Kansas. En cuanto al clima de la ciudad se encuentra en la transición entre subtropical húmedo y continental húmedo. Los veranos son calurosos y húmedos, con aire húmedo proveniente del golfo de México", explicaron.

image Así se jugará el Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026 Fecha 1 Martes 16/6: Argentina vs. Argelia | Kansas City Stadium | 22.00 Miércoles 17/6: Austria vs. Jordania | San Francisco Bay Area Stadium | 01.00 Fecha 2 Lunes 22/6: Argentina vs. Austria | Dallas Stadium | 14.00 Martes 23/6: Jordania vs. Argelia | San Francisco Bay Area Stadium | 00.00 Fecha 3 Sábado 27/6: Jordania vs. Argentina | Kansas City Stadium | 23.00 Sábado 27/6: Argelia vs. Austria | Dallas Stadium | 23.00